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Inquérito sobre 8 de janeiro

PGR quer lista com nomes de seguidores de Bolsonaro nas redes sociais

Solicitação foi enviada ao ministro do STF Alexandre de Moraes; órgão também quer acesso a postagens do ex-presidente sobre urnas, eleições e Forças Armadas

Publicado em 18 de Julho de 2023 às 09:45

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

18 jul 2023 às 09:45
Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu, nesta segunda-feira (17), que plataformas enviem uma lista completa com os nomes e dados de identificação dos seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais.
O pedido, que cita Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook, Twitter e YouTube, foi feito pelo subprocurador Carlos Frederico Santos e enviado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Jair Bolsonaro, ex-presidente
Jair Bolsonaro, ex-presidente Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
Santos também quer que as redes sociais apresentem todas as postagens feitas por Bolsonaro sobre eleições, urnas eletrônicas e assuntos envolvendo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o STF e as Forças Armadas.
Sobre as publicações, a PGR ainda pediu às plataformas os dados sobre número de visualizações, curtidas, compartilhamentos e comentários nas postagens de Bolsonaro.
Se o envio dos dados for determinado pelo ministro, as informações vão embasar as investigações sobre eventuais manifestações do ex-presidente a favor dos atos golpistas de 8 de janeiro e manifestações antidemocráticas antes da data.

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Jair Bolsonaro foi incluído na investigação após publicar, no dia 10 de janeiro, um vídeo que questionava a legitimidade do resultado das eleições de 2022. A postagem foi apagada após a repercussão do caso, mas Moraes determinou que as plataformas preservem o material.
Não há prazo para decisão de Alexandre de Moraes no caso.

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