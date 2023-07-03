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Bolsonaro inelegível: as alternativas do ex-presidente após decisão do TSE

O repórter Leandro Prazeres explica neste vídeo quais serão as três batalhas para Bolsonaro daqui para frente.

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 09:22

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

03 jul 2023 às 09:22
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarou na sexta-feira (30/6) Jair Bolsonaro (PL) inelegível por oito anos, contados a partir da eleição de 2022, levando o ex-presidente a dizer que levou "uma facada nas costas" e que não está "morto" politicamente.
Apesar da inelegibilidade valer a partir de agora, essa disputa judicial dificilmente se encerrará por aqui.
O ex-mandatário pode apresentar recursos no próprio TSE e já anunciou que poderá acionar o Supremo Tribunal Federal (STF). Tudo depende da estratégia que a defesa escolher, conforme explicam especialistas.
O repórter Leandro Prazeres explica neste vídeo quais serão as três batalhas para Bolsonaro daqui para frente.

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