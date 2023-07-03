Bolsonaro inelegível: as alternativas do ex-presidente após decisão do TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarou na sexta-feira (30/6) Jair Bolsonaro (PL) inelegível por oito anos, contados a partir da eleição de 2022, levando o ex-presidente a dizer que levou "uma facada nas costas" e que não está "morto" politicamente.

Apesar da inelegibilidade valer a partir de agora, essa disputa judicial dificilmente se encerrará por aqui.

O ex-mandatário pode apresentar recursos no próprio TSE e já anunciou que poderá acionar o Supremo Tribunal Federal (STF). Tudo depende da estratégia que a defesa escolher, conforme explicam especialistas.