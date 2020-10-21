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Liberações

PF investiga suposto esquema de corrupção em licenças ambientais

A Operação O Quinto Ato, investiga um suposto esquema de corrupção na liberação de licença ambiental para a instalação do Porto Pontal Paraná

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 17:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 17:32
Polícia Federal
De acordo com a PF, o esquema ocorreu entre os anos de 2014 e 2015, com o "pagamento de vantagens indevidas" Crédito: Divulgação
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (21) a Operação O Quinto Ato, que investiga um suposto esquema de corrupção na liberação de licença ambiental para a instalação do Porto Pontal Paraná, terminal portuário privado localizado no município Pontal do Paraná (PR).
De acordo com a PF, o esquema ocorreu entre os anos de 2014 e 2015, com o "pagamento de vantagens indevidas para fins de intervenção junto ao Ibama [Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis]".
Um dos alvos é o senador Fernando Collor (PROS-AL). As informações são da Agência Brasil.
A investigação é um desdobramento da Operação Politeia, deflagrada pela PF em 2015. Na ocasião, os policiais identificaram que bens de luxo pertencentes a Collor teriam sido pagos por empresários interessados em sua atuação política em órgãos federais. Também há indícios de pagamentos em espécie.
A operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Foram expedidos 12 mandados de busca e apreensão e determinado o bloqueio de valores financeiros. As ações acontecem nas cidades de Curitiba (PR), Pontal do Paraná (PR), Gaspar (SC) e São Paulo (SP).
O nome da operação, O Quinto Ato, é uma referência ao rastreamento financeiro feito pela PF a partir do pagamento da quinta parcela de um jato executivo adquirido pelo parlamentar.
Em publicação nas redes sociais, Collor afirmou que foi surpreendido com o "ato inusitado". "Fizeram busca e nada apreenderam, até porque não tinha o que ser apreendido. Vou tentar apurar a razão deste fato de que fui vítima. Nada tenho a temer. Minha consciência está tranquila", escreveu.

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