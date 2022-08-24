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Operação Fármaco

PF investiga esquema de fraudes em licitações na área de saúde

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Baixada Fluminense e na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro; PF também identificou doações em dinheiro para candidatos a cargos públicos
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

24 ago 2022 às 16:05

Publicado em 24 de Agosto de 2022 às 16:05

Polícia Federal faz hoje (24) operação contra organização criminosa suspeita de fraudar licitações na área de saúde e lavar dinheiro. De acordo com as investigações, o esquema envolvia empresas e servidores públicos de municípios fluminenses, em especial da Baixada.
A Operação Fármaco cumpre 14 mandados de busca e apreensão em órgãos públicos, residências e empresas localizadas na Baixada Fluminense e na Região dos Lagos.
De acordo com a PF, a investigação começou em 2020, depois da identificação de um empresário que usava empresas constituídas em nomes de “laranjas” para fazer contratos na área de saúde com gestores municipais.
Essas empresas fraudavam o caráter competitivo das licitações, pagavam vantagens indevidas a servidores públicos e superfaturavam valores dos contratos. A PF identificou ainda várias doações em dinheiro para candidatos a cargos públicos.
Os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa e frustração de caráter competitivo de licitação.

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