Corpo de homem é encontrado boiando em córrego de Vila Velha

O corpo de um homem – ainda não identificado – foi encontrado boiando em um córrego do bairro Pontal das Garças, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (24). A vítima estava a aproximadamente 15 metros da margem.
De acordo com a Polícia Militar, a informação chegou através do Disque-Denúncia e o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a retirada do corpo.
A Polícia Civil informou que "a ocorrência foi registrada, inicialmente, como encontro de cadáver e está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP)".