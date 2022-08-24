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Pontal das Garças

Corpo de homem é encontrado boiando em córrego de Vila Velha

A vítima estava a aproximadamente 15 metros da margem do córrego em Pontal das Garças, Vila Velha, quando foi localizado na tarde desta quarta-feira (24)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

24 ago 2022 às 15:56

Publicado em 24 de Agosto de 2022 às 15:56

O corpo de um homem – ainda não identificado – foi encontrado boiando em um córrego do bairro Pontal das Garças, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (24). A vítima estava a aproximadamente 15 metros da margem.
De acordo com a Polícia Militar, a informação chegou através do Disque-Denúncia e o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a retirada do corpo.
Polícia Civil informou que "a ocorrência foi registrada, inicialmente, como encontro de cadáver e está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP)".
"O corpo será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Não temos mais informações, pois a equipe ainda está no local realizando diligências", completou a corporação, em nota.
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que: "a equipe de mergulho foi acionada e, no local, a guarnição teve êxito em retirar o cadáver do valão. O corpo foi deixado aos cuidados da Polícia Civil".

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