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Ex-governador

PF indicia Alckmin por corrupção, lavagem de dinheiro e caixa dois

As investigações foram conduzidas pela Lava Jato a partir de delações do grupo Odebrecht;  a PF obteve cópia do sistema de informática da empreiteira e análise de extratos telefônicos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 18:32

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 18:32

Geraldo Alckmin
O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin Crédito: Reprodução Facebook
A Polícia Federal indiciou nesta quinta, 16, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, o ex-secretário de Planejamento do tucano, Sebastião Eduardo Alves de Castro e o ex-tesoureiro de campanha Marco Monteiro por corrupção passiva, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro. As investigações foram conduzidas pela Lava Jato a partir de delações do grupo Odebrecht.
Além das colaborações, a PF obteve cópia do sistema de informática da empreiteira, análise de extratos telefônicos, obtenção de conversas por Skype e ligações telefônicas de Mesa de Operações e documentos que indicariam a prática de cartel no Metrô de São Paulo e no Rodoanel, além de oitivas de testemunhas.

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