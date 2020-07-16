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"Ministro de Ferro"

Rodrigo Maia pede que Banco Mundial veja montagem de Weintraub

O presidente da Câmara destacou mensagem em que o ex-ministro fala em 'comunista de cabelo roxo' e  super-herói Homem de Ferro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 15:31

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 15:31

Imagens publicadas do Weintraub no Twitter
Imagens publicadas do Weintraub no Twitter Crédito: Reprodução/Twitter
O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub publicou nas redes sociais uma fotografia em que, em um quadro e em um boneco, o super-herói Homem de Ferro aparece com seu rosto. A embalagem do bonequinho e o quadro contam com o título "Ministro de Ferro".
"Estão analisando a viabilidade do brinquedo. Evita que seu filho vire comunistinha de cabelo roxo e piercing no mamilo", escreveu Weintraub.
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ironizou a publicação de Weintraub, de cuja gestão foi um crítico constante.
"Será que o compliance do Banco Mundial já viu esse tuíte", escreveu Maia. ?
Weintraub é investigado no âmbito de inquérito que apura ataques ao STF. Em 22 de abril, em encontro com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e outros líderes do Executivo, ele chamou os ministros da corte de "vagabundos" e defendeu a prisão deles.
Ele, então, deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos, com o propósito de ocupar uma diretoria no Banco Mundial. A associação de empregados do banco mandou uma carta para comissão de ética da entidade criticando a escolha de Weintraub pelo governo Jair Bolsonaro (sem partido).

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