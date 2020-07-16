Rodrigo Maia pede que Banco Mundial veja montagem de Weintraub

Imagens publicadas do Weintraub no Twitter Crédito: Reprodução/Twitter

ex-ministro da Educação Abraham Weintraub publicou nas redes sociais uma fotografia em que, em um quadro e em um boneco, o super-herói Homem de Ferro aparece com seu rosto. A embalagem do bonequinho e o quadro contam com o título "Ministro de Ferro".

"Estão analisando a viabilidade do brinquedo. Evita que seu filho vire comunistinha de cabelo roxo e piercing no mamilo", escreveu Weintraub.

"Será que o compliance do Banco Mundial já viu esse tuíte", escreveu Maia. ?

Será que o compliance do Banco Mundial já viu esse tuíte? https://t.co/giCAkcfImM — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) July 16, 2020

Weintraub é investigado no âmbito de inquérito que apura ataques ao STF. Em 22 de abril, em encontro com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e outros líderes do Executivo, ele chamou os ministros da corte de "vagabundos" e defendeu a prisão deles.