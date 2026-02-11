PF faz operação contra rede de distribuição de vídeos de abuso sexual de mulheres sedadas

Home
RAQUEL LOPES

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 14:24

Polícia Federal realiza nesta quarta-feira (11) operação contra uma rede criminosa que difundia e trocava vídeos de abuso sexual contra mulheres sedadas. De acordo com a corporação, as investigações foram iniciadas em 2025 após a Europol — a agência da União Europeia para cooperação policial — ter apontado a existência dessa rede abrangendo mais de 20 países. A PF investiga a participação de sete brasileiros.

Segundo a Polícia Federal, foram identificados diversos usuários brasileiros que faziam parte do grupo em uma plataforma de bate-papo na internet. O objetivo era o compartilhamento de gravações de atos sexuais contra mulheres sedadas ou incapacitadas. A PF diz ter monitorado mensagens trocadas entre os suspeitos em que eles discutiam o uso de medicamentos com propriedades sedativas, "demonstrando conhecimento sobre marcas comerciais e possíveis efeitos adversos dessas substâncias".

As investigações apontam que, em muitos casos, os agressores mantinham relação de confiança com as vítimas, como vínculos íntimos, familiares ou de convivência próxima, e que as mulheres, por estarem sedadas, geralmente não tinham consciência dos abusos nem lembrança dos fatos. O material apreendido será submetido à perícia, e as investigações continuam para o completo esclarecimento dos fatos e eventual responsabilização criminal dos envolvidos.

A corporação cumpre três mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Ceará, Pará, Santa Catarina e Bahia. As práticas investigadas podem ser enquadradas nos crimes de estupro de vulnerável e divulgação de cenas de estupro, segundo a corporação, que diz também ter encontrado indícios de que os suspeitos propagaram conteúdo misógino na internet. Agentes apreenderam celulares, computadores e outros materiais.

