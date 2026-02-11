Acidente

Motociclista morre em acidente envolvendo um carro Tesla Cybertruck em SP

O carro de luxo atravessava a avenida, no sentido Marginal Pinheiros, para acessar o túnel Max Feffer, quando atingiu uma moto

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 09:06

Carro de luxo 'futurista' bloqueia parte de túnel na Zona Sul de São Paulo após acidente Crédito: Rafael Castro/TV Globo

Um motociclista morreu na madrugada desta quarta-feira (11) após acidente com um carro Tesla Cybertruck na avenida Nove de Julho, zona sul de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram que o carro de luxo atravessava a avenida, no sentido Marginal Pinheiros, para acessar o túnel Max Feffer, quando atingiu a moto.

A moto foi arrastada por cerca de dez metros e o motociclista chegou a ser levado à Santa Casa da capital, mas não resistiu. Não há informações sobre ferimentos no casal que ocupava o Tesla. O túnel foi bloqueado durante a madrugada, mas foi liberado no início da manhã, após o trabalho das equipes de resgate. A polícia investiga as causas do acidente.



