Home
>
Brasil
>
Motociclista morre em acidente envolvendo um carro Tesla Cybertruck em SP

Motociclista morre em acidente envolvendo um carro Tesla Cybertruck em SP

O carro de luxo atravessava a avenida, no sentido Marginal Pinheiros, para acessar o túnel Max Feffer, quando atingiu uma moto

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 09:06

Carro de luxo 'futurista' bloqueia parte de túnel na Zona Sul de São Paulo após acidente
Carro de luxo 'futurista' bloqueia parte de túnel na Zona Sul de São Paulo após acidente Crédito: Rafael Castro/TV Globo

Um motociclista morreu na madrugada desta quarta-feira (11) após acidente com um carro Tesla Cybertruck na avenida Nove de Julho, zona sul de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram que o carro de luxo atravessava a avenida, no sentido Marginal Pinheiros, para acessar o túnel Max Feffer, quando atingiu a moto.

Recomendado para você

O carro de luxo atravessava a avenida, no sentido Marginal Pinheiros, para acessar o túnel Max Feffer, quando atingiu uma moto

Motociclista morre em acidente envolvendo um carro Tesla Cybertruck em SP

Embora achem que o samba-enredo não tem elementos suficientes para configurar propaganda eleitoral antecipada, especialistas citam trechos da canção que ficariam no limite da legalidade

Escola de samba carioca homenageará Lula e condenação eleitoral é discutida. Entenda

O aluno estava com a turma realizando atividades na quadra esportiva quando se pendurou na trave que tombou sobre a cabeça dele

Menino de 7 anos morre ao ser atingido por trave de gol em escola do Paraná

A moto foi arrastada por cerca de dez metros e o motociclista chegou a ser levado à Santa Casa da capital, mas não resistiu. Não há informações sobre ferimentos no casal que ocupava o Tesla. O túnel foi bloqueado durante a madrugada, mas foi liberado no início da manhã, após o trabalho das equipes de resgate. A polícia investiga as causas do acidente.

Leia mais

Imagem - Fundo especial: TJES terá mais recursos para pagar auxílios e verbas indenizatórias

Fundo especial: TJES terá mais recursos para pagar auxílios e verbas indenizatórias

Imagem - Megabloco evangélico volta a desfilar no Carnaval de Vila Velha

Megabloco evangélico volta a desfilar no Carnaval de Vila Velha

Imagem - Juiz do ES que disputa vaga de desembargador é alvo de novas investigações

Juiz do ES que disputa vaga de desembargador é alvo de novas investigações

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais