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Combate à pandemia

PF  vê crime de Bolsonaro por associar Aids à vacina contra a Covid

Relatório da Polícia Federal enviado ao STF diz que presidente "encorajou" a população a descumprir medidas sanitárias contra o novo coronavírus
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 ago 2022 às 20:28

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 20:28

BRASÍLIA - A Polícia Federal (PF) disse nesta quarta-feira (17) que vê indícios de crime do presidente Jair Bolsonaro (PL) por associar a vacina contra a covid-19 ao risco de desenvolver o vírus da Aids.
A afirmação consta no relatório parcial da investigação enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) pela delegada Lorena Lima Nascimento.
O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), durante solenidade em Brasília
Jair Bolsonaro disse em live, no ano passado, que a população do Reino Unido estaria desenvolvendo a Aids após se vacinar contra a Covid Crédito: Isac Nóbrega/PR
De acordo com o documento, os elementos reunidos até o momento apontam para os delitos de incitação ao crime e de provocar alarma a terceiros.
O presidente disse, em live no dia 21 de outubro de 2021, que a população do Reino Unido estaria "desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida [Aids]" após a imunização completa contra o novo coronavírus.
Na mesma transmissão ao vivo, Bolsonaro afirmou, citando um suposto estudo atribuído ao imunologista Anthony Fauci, que "a maioria das vítimas da gripe espanhola não morreu de gripe espanhola, mas de pneumonia bacteriana causada pelo uso de máscara". Na época, as máscaras eram obrigatórias em locais públicos.
A PF diz que, ao espalhar informações falsas, o presidente "encorajou" a população a descumprir medidas sanitárias preventivas contra o novo coronavírus e gerou alarde "anunciando perigo inexistente". O relatório afirma ainda que Bolsonaro agiu de "forma direta, voluntária e consciente".

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