Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Procurador eleitoral quer intimar Bolsonaro a 'sanar falhas' em registro
Eleições 2022

Procurador eleitoral quer intimar Bolsonaro a 'sanar falhas' em registro

Procuradoria-Geral Eleitoral aponta que algumas das certidões anexadas pelo presidente a seu pedido de registro de candidatura não foram emitidas para fins eleitorais, como determina resolução do TSE
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 ago 2022 às 20:14

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 20:14

Enquanto as principais autoridades de Brasília se preparavam para comparecer à posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira, 16, o vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gustavo Gonet Branco requereu que o presidente Jair Bolsonaro seja intimado para 'sanar falhas' em seu registro de candidatura à reeleição.
A Procuradoria-Geral Eleitoral aponta que algumas das certidões anexadas por Bolsonaro ao seu pedido de registro de candidatura não foram emitidas para fins eleitorais, como determina resolução do TSE. Gonet Branco pede que o chefe do Executivo reapresente as certidões de 1ª instância da Justiça Estadual e as certidões de 1ª e 2ª instâncias da Justiça Federal da circunscrição de seu domicílio eleitoral, o Rio de Janeiro.
"O Ministério Público requer a intimação do candidato para sanar as falhas constatadas, sob pena de indeferimento do registro", registra o documento assinado às 18h14 desta terça-feira, 16.
Presidente Jair Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos / PR
Também houve pedidos de intimação no bojo dos pedidos de candidatura dos outros três principais nomes da corrida à presidência - o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a senadora Simone Tebet e de Ciro Gomes.
Na segunda-feira, 15, Gonet Branco sustentou que faltavam, no bojo do pedido de candidatura de Lula, certidões criminais de 1ª e 2ª instâncias da Justiça Estadual, expedidas para fins eleitorais, e um outro documento atualizado com informações sobre a situação de processos nos quais o candidato figura como parte.
A defesa do petista já respondeu aos questionamentos do vice-PGE, apresentando documentos e ressaltando que alguns dos arquivos não haviam sido emitidos por órgãos competentes, apesar de realizada a solicitação.
Com relação ao pedido de registro de candidatura de Tebet apontou que um documento apresentado pela parlamentar para atestar certidões criminais não foi emitido para fins eleitorais. Além disso, apontou que o requerimento da candidata 'não se fez acompanhar das propostas defendidas' por ela. No mesmo dia, Tebet foi intimada a se manifestar, em três dias, sob os pedidos. Menos de uma hora depois, a senadora apresentou os documentos ao TSE.
No caso de Ciro Gomes, a Procuradoria-Geral Eleitoral apontou que, de acordo com certidão emitida pelo próprio TSE, o candidato não estava quite com a Justiça Eleitoral no dia 15 de agosto - data em que Gonet Branco analisou o pedido de registro de candidatura - em razão de multa eleitoral.

COM A PALAVRA, BOLSONARO

Até a publicação deste texto, a reportagem buscou contato com a defesa da campanha do presidente, mas sem sucesso. O espaço está aberto para manifestações.

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES 2022

Evento no TSE foi recado pela democracia, e Bolsonaro ficou constrangido, diz Lula

Moraes exalta sistema eleitoral diante de Bolsonaro ao tomar posse no TSE

Exército reclama de expulsão de coronel pelo TSE e não vai indicar substituto

TSE barra pronunciamento de ministro da Saúde com elogio a governo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Lula TSE Candidato Eleições 2022 Corrida Eleitoral
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
8 curiosidades sobre a Sexta-Feira Santa
Imagem de destaque
Porquinho-da-índia: 7 curiosidades que você precisa conhecer
Imagem de destaque
Polícia prende suspeito de vender drogas pelas redes sociais no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados