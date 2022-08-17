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Eleições 2022

Campanha de Bolsonaro pede troca de foto de urna por presidente sorrindo

Presidente aparece com expressão séria na imagem inicialmente enviada ao TSE
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 ago 2022 às 20:09

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 20:09

  • Mateus Vargas e Marianna Holanda

BRASÍLIA - A campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para substituir nas urnas a foto do candidato com uma expressão séria por outra em que ele aparece sorrindo. Na imagem sugerida, Bolsonaro tem o rosto virado para frente e o corpo levemente inclinado. O presidente também sorri.
A fotografia que a campanha deseja utilizar ainda apresenta melhor resolução do que a inicialmente enviada ao TSE para aparecer na urna. Na primeira imagem, Bolsonaro está de frente e não sorri.
Segundo integrante da campanha, a foto de Bolsonaro com expressão séria foi enviada por engano ao tribunal.
Jair Bolsonaro
Na primeira imagem enviada ao TSE, Bolsonaro está de frente e não sorri.  Na nova foto, Bolsonaro tem o rosto virado para frente e sorri Crédito: Divulgação
O pedido para mudança da imagem foi inserido nesta quarta-feira (17) no processo de registro da candidatura de Bolsonaro. Os advogados já haviam apresentado o mesmo requerimento por email e fisicamente ao TSE no último dia 15.
Bolsonaro é vice-líder em intenções de voto de acordo com pesquisa Datafolha divulgada no último dia 28. O líder é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que enviou uma foto sorrindo ao TSE para ser apresentada na urna durante a votação.
Bolsonaro registrou candidatura no último dia 9 ao lado do general Braga Netto, que será o vice da chapa. O atual chefe do Executivo afirmou à Justiça ter um patrimônio de R$ 2.317.554,73. Em 2018, havia declarado R$ 2,29 milhões (R$ 2,9 milhões se corrigidos pela inflação).
O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, é relator do registro da candidatura do mandatário à reeleição. Bolsonaro foi sete vezes deputado e se elegeu para o cargo máximo do país em 2018.

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