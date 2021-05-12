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Novas declarações

"Pandemia foi castigo para mundo todo, governo fez o que pôde", diz Bolsonaro

Em meio à alta temperatura das sessões da CPI da Covid, o presidente Jair Bolsonaro usou um evento para insinuar que irá resistir a qualquer tentativa de retirá-lo do cargo

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 17:50

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 mai 2021 às 17:50
05/05/2021 Abertura da Semana das Comunicações (Brasília - DF, 05/05/2021) - Palavras do Presidente da República, Jair Bolsonaro. Foto: Marcos Corrêa/PR
Jair Bolsonaro na abertura da Semana das Comunicações Crédito: Marcos Corrêa/PR
Em meio à alta temperatura das sessões da CPI da Covid no Senado, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) usou um evento ambiental no Palácio do Planalto para argumentar que o governo "fez o que pôde" na pandemia e insinuar que irá resistir a qualquer tentativa de retirá-lo do cargo.
"A pandemia realmente foi um castigo para o mundo todo e o governo fez o que pôde. Os que não fizeram nada agora querem atrapalhar o governo", afirmou em evento de assinatura do protocolo de intenções da Caixa para adesão ao programa "Adote Um Parque" do governo federal.
Em tom elevado, Bolsonaro enfatizou que acredita nas instituições e não teme "absolutamente nada". "Deixo bem claro, só Deus me tira daqui. Não queremos desafiar ninguém, respeito os demais, mas vão nos respeitar", bradou. "Nunca tiveram da minha parte uma só sugestão, proposta, palavra ou ato para censurar quem quer que seja. Somos um País livre e os direitos fundamentais são para ser respeitados", concluiu.

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