"Pandemia foi castigo para mundo todo, governo fez o que pôde", diz Bolsonaro

"A pandemia realmente foi um castigo para o mundo todo e o governo fez o que pôde. Os que não fizeram nada agora querem atrapalhar o governo", afirmou em evento de assinatura do protocolo de intenções da Caixa para adesão ao programa "Adote Um Parque" do governo federal.

Em tom elevado, Bolsonaro enfatizou que acredita nas instituições e não teme "absolutamente nada". "Deixo bem claro, só Deus me tira daqui. Não queremos desafiar ninguém, respeito os demais, mas vão nos respeitar", bradou. "Nunca tiveram da minha parte uma só sugestão, proposta, palavra ou ato para censurar quem quer que seja. Somos um País livre e os direitos fundamentais são para ser respeitados", concluiu.