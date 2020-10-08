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Eleições 2020

Paes lidera com 30% das intenções de voto no Rio, diz Datafolha

A pesquisa divulgada na tarde desta quinta-feira (8), mostra o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) com ampla vantagem na eleição carioca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 19:01

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 19:01

Eduardo Paes
O ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) com ampla vantagem na eleição carioca Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado
Pesquisa Datafolha divulgada na tarde desta quinta-feira (8), mostra o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) com ampla vantagem na eleição carioca. Ele tem 30% das intenções de voto - mais que o dobro do segundo colocado, o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), que aparece com 14%.
Crivella está empatado tecnicamente com a delegada e deputada estadual Martha Rocha (PDT), que tem 10%. Isso porque a margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. O prefeito também empata, mas no limite da margem, com a petista Benedita da Silva, escolhida por 8% dos entrevistados.
Há, depois, uma queda maior para os demais candidatos: Bandeira de Mello (Rede) e Renata Souza (PSOL) têm 3% cada; Cyro Garcia (PSTU), 2%; Clarissa Garotinho (PROS), Luiz Lima (PSL), Fred Luz (Novo) e Paulo Messina (MDB), 1%.
Os candidatos Glória Heloiza (PSC), Suêd Haidar (PMB) e Henrique Simonard (PCO) não pontuaram. Quase um quarto dos entrevistados, 22%, disseram que vão anular ou votar em branco; e 3% ainda não sabem em quem depositar a confiança nas urnas.

REJEIÇÃO 

À frente de uma gestão impopular e às voltas com escândalos como o "QG da Propina" e o "Guardiões do Crivella", o atual prefeito é quem tem a maior rejeição do eleitorado, segundo o levantamento: 59% não votariam nele de jeito nenhum. Paes, o líder das intenções de voto, aparece com 30% de rejeição, seguido por Clarissa Garotinho, que tem 29%.
Benedita da Silva não teria o voto de 20% dos cariocas. Dentre os quatro candidatos que encabeçam a pesquisa, Martha Rocha é a menos rejeitada: apenas 6% disseram que não votariam nela de jeito nenhum.
O Datafolha ouviu 900 eleitores nestas segunda e terça-feira. A pesquisa foi feita em parceria com a TV Globo e está registrada na Justiça Eleitoral com o número RJ-09140/2020.

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