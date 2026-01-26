Home
Ossada humana é encontrada por banhistas na areia de praia de Santos, em SP

Os ossos são humanos, confirmou a Secretaria de Segurança Pública. O material foi apreendido e encaminhado para a perícia

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 09:13

Vista da praia onde os corpos foram localizados, na Praia José Menino, em Santos
Vista da praia onde os corpos foram localizados, na Praia José Menino, em Santos Crédito: Reprodução/Prefeitura de Santos

Uma ossada humana foi encontrada na tarde de ontem na faixa de areia da Praia do José Menino, em Santos, no litoral de São Paulo. Grupamento de Bombeiros Marítimo foi acionado por munícipes. No local foi encontrado material orgânico de possível origem humana, segundo a corporação.

Os ossos são humanos, confirmou a Secretaria de Segurança Pública. O material foi apreendido e encaminhado para a perícia

Após avaliação preliminar, o grupamento disse ter acionado os órgãos competentes para apurar o caso. Em nota, eles explicaram que a ocorrência não é de competência do grupamento, acrescentando que ainda não há informação sobre a natureza, circunstâncias ou origem do material encontrado. Os ossos são humanos, confirmou a Secretaria de Segurança Pública. O material foi apreendido e encaminhado para a perícia. O caso foi registrado como morte suspeita e diligências prosseguem para esclarecer a ocorrência.

