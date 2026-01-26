Verônica Bezerra
Verônica Bezerra
Advogada, coordenadora de Projetos CADH, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais (FDV) e especialista em Direitos Humanos e Segurança Pública

Criação de Conselho de Paz coloca Conselho de Segurança da ONU em risco

Enquanto o Conselho de Segurança da ONU já é reconhecido como o principal órgão responsável pela manutenção da paz e segurança internacionais, a criação de um novo conselho pode fragmentar as decisões e enfraquecer a autoridade da ONU

Publicado em 26/01/2026 às 04h15


