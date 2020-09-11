Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Operação prende secretário de Educação do RJ; Cristiane Brasil é procurada
Operação Catarata

Operação prende secretário de Educação do RJ; Cristiane Brasil é procurada

A ação faz parte da segunda fase da Operação Catarata, que em julho do ano passado prendeu sete empresários suspeitos de fraudar licitações da Fundação Leão XIII

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 10:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 10:24
O secretário de Educação do RJ, Pedro Fernandes, preso por determinação do Ministério Publico no Estado do RJ, nesta sexta-feira (11)
O secretário de Educação do RJ, Pedro Fernandes, foi preso por determinação do Ministério Publico no Estado do RJ, nesta sexta-feira (11) Crédito: Magá Jr/Ofotográfico/Folhapress
O secretário estadual de Educação do Rio, Pedro Fernandes, foi preso na manhã desta sexta-feira (11), durante nova fase da Operação Catarata, que investiga supostos desvios em contratos de assistência social no governo do Estado e na capital fluminense. Além dele, a ex-deputada federal Cristiane Brasil (PTB), que é pré-candidata à Prefeitura do Rio, também está com mandado de prisão expedido.
A ação faz parte da segunda fase da Operação Catarata, que em julho do ano passado prendeu sete empresários suspeitos de fraudar licitações da Fundação Leão XIII, voltada à população de baixa renda e em situação de rua. Fernandes presidiu a fundação antes de assumir a secretaria de Educação.
As suspeitas sobre Cristiane Brasil recaem sobre o período em que ela foi secretária de Envelhecimento Saudável da Prefeitura do Rio. Além deles, outras três pessoas tiveram mandados de prisão expedidos.
Segundo a TV Globo, ao ter voz de prisão anunciada pelos policiais, Pedro Fernandes apresentou um exame com resultado positivo para covid-19, e por isso está em prisão domiciliar. Cristiane Brasil estaria fora do Rio e, por isso, ainda não foi presa.
A reportagem tenta contato com a defesa dos acusados. O espaço está aberto para manifestações.

Veja Também

Advogados de Lula são alvos de operação sobre desvios no Sistema S; PF faz buscas na casa de Frederick Wassef

Procuradora pediu para adiar operação contra Serra, diz força-tarefa

Servidores comissionados "guardiões do Crivella" são alvo de operação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série
Cartórios - 25/04/2026
Editais e Avisos - 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados