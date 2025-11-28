Home
Ônibus de cantora sertaneja se envolve em acidente com 23 feridos em SP

Dos feridos, nenhum ficou em estado grave; a maior parte dos feridos estava no ônibus da cantora Amanda Alves

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 13:50

Ônibus da cantora Amanda Alves foi um dos veículos envolvido em acidente que resultou em 23 feridos em SP
Ônibus da cantora Amanda Alves foi um dos veículos envolvido em acidente que resultou em 23 feridos em SP Crédito: Divulgação/Artesp/Reprodução/Instagram

O ônibus da cantora sertaneja Amanda Alves se envolveu em um acidente com outros quatro veículos na madrugada desta sexta-feira (28) na Rodovia Castello Branco, na altura de Bofete, em São Paulo. O caminhão bateu na traseira de carreta e colisão atingiu outros veículos. Segundo informações disponibilizadas no CCM (Centro de Controle Multimodal), após a batida, a carreta parou no acostamento e o caminhão tombou na pista. Em seguida, outro caminhão se chocou contra o que estava tombado e parou sobre o canteiro central. O ônibus bateu logo depois no caminhão tombado e também em um veículo de passeio.

Ao todo, 23 pessoas ficaram feridas, nenhuma em estado grave. 21 tiveram ferimentos leves e dois foram levados para atendimento médico pelo nível moderado de gravidade das lesões. A maior parte dos feridos estava no ônibus da cantora Amanda Alves. O veículo carregava 15 das vítimas feridas no acidente. Outras cinco estavam no carro de passeio. Os caminhões e a carreta tiveram um ferido em cada. Os motivos do acidente não foram esclarecidos. A perícia foi chamada ao local e o caso segue para investigação na Polícia Civil para apurar responsabilidades. O UOL tentou contato com a cantora e aguarda retorno.

