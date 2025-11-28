Criança de 5 anos morre ao cair do 12° andar de prédio em MG

Home
Criança de 5 anos morre ao cair do 12º andar de prédio em MG

Não há detalhes das circunstâncias da queda que ocorreu por volta das 7h25, e se a criança estaria sozinha no momento do acidente; o menino teve diversas lesões

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 13:20

Menino morreu ao cair do 12º andar de prédio no bairro Grand Ville, em Uberlândia
Menino morreu ao cair do 12º andar de prédio no bairro Grand Ville, em Uberlândia Crédito: Reprodução/Corpo de Bombeiros

Uma criança de cinco anos morreu hoje ao cair do 12º andar de um edifício, na cidade de Uberlândia (MG). Não há detalhes das circunstâncias da queda, que ocorreu por volta das 7h25, e se a criança estaria sozinha no momento do acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado, avaliou a vítima e atestou o óbito. O menino teve diversas lesões. O acidente ocorreu no bairro Grand Ville, na zona leste da cidade mineira.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada para o local. Em nota, a corporação informou que, por ora, não vai fazer nenhum pronunciamento. O corpo da criança já se encontra no IML (Instituto Médico Legal) para os procedimentos.

