Anvisa manda recolher lotes contaminados do sabão líquido Ypê

Segundo a agência, a descoberta foi feita pela própria fabricante; análises internas que identificaram a bactéria pseudomonas

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 17:01

Sede da Anvisa em Brasília (DF) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou nesta quinta-feira (27) o recolhimento de lotes de sabão líquido para lavagem de roupas das marcas Ypê e Tixan Ypê por contaminação microbiológica. Segundo a agência, a descoberta foi feita pela própria fabricante, a Química Amparo, em análises internas que identificaram a bactéria pseudomonas.

Procurada, a fabricante afirmou que o recolhimento é uma medida preventiva e cautelar, aplicada a 14 lotes específicos de lava-roupas. A fabricante disse que, considerando as condições normais de uso do produto (diluição em água e ausência de contato prolongado com a pele), "o risco ao consumidor é considerado baixo". A bactéria é favorecida por ambientes úmidos e pode causar diferentes tipos de infecção, desde irritações leves de ouvido até pneumonia, especialmente em idosos, pessoas com câncer ou pacientes hospitalizados.

Os produtos que devem ser recolhidos são:

Lava roupas líquido Ypê Express - lotes 170011, 220011, 228011, 203011, 181011, 169011, 169011, 205011 e 176011



Lava roupas líquido Tixan Ypê - lotes 254031 e 193021



Lava roupas líquido Ypê Power Act - lotes 190021, 223021 e 228031.



Segundo a Anvisa, a venda e distribuição desses produtos ficam suspensas até que a empresa comprove que estão livres de contaminação. A agência também recomenda que os consumidores não utilizem os itens. A empresa informou que o consumidor que tiver o produto em casa de um dos lotes que estão sendo recolhidos deve entrar em contato por meio do SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) pelo telefone 0800-1300-544.

