Home
>
Brasil
>
Anvisa manda recolher lotes contaminados do sabão líquido Ypê

Anvisa manda recolher lotes contaminados do sabão líquido Ypê

Segundo a agência, a descoberta foi feita pela própria fabricante; análises internas que identificaram a bactéria pseudomonas

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 17:01

Sede da Anvisa em Brasília (DF)
Sede da Anvisa em Brasília (DF) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou nesta quinta-feira (27) o recolhimento de lotes de sabão líquido para lavagem de roupas das marcas Ypê e Tixan Ypê por contaminação microbiológica. Segundo a agência, a descoberta foi feita pela própria fabricante, a Química Amparo, em análises internas que identificaram a bactéria pseudomonas.

Recomendado para você

Segundo a agência, a descoberta foi feita pela própria fabricante; análises internas que identificaram a bactéria pseudomonas

Anvisa manda recolher lotes contaminados do sabão líquido Ypê

O medicamento é utilizado para tratamento de diabetes e obesidade; estão sendo cumpridos 24 mandados de busca e apreensão nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco

PF faz operação contra rede clandestina de fabricação de canetas emagrecedoras

Governo defendeu manutenção dos vetos pela proteção do meio ambiente e da saúde da população; revés é mais um reflexo do rompimento da cúpula da Câmara e Senado com o Executivo

Congresso derruba parte dos vetos de Lula à lei de licenciamento ambiental

Procurada, a fabricante afirmou que o recolhimento é uma medida preventiva e cautelar, aplicada a 14 lotes específicos de lava-roupas. A fabricante disse que, considerando as condições normais de uso do produto (diluição em água e ausência de contato prolongado com a pele), "o risco ao consumidor é considerado baixo". A bactéria é favorecida por ambientes úmidos e pode causar diferentes tipos de infecção, desde irritações leves de ouvido até pneumonia, especialmente em idosos, pessoas com câncer ou pacientes hospitalizados.

  • Os produtos que devem ser recolhidos são:
  • Lava roupas líquido Ypê Express - lotes 170011, 220011, 228011, 203011, 181011, 169011, 169011, 205011 e 176011
  • Lava roupas líquido Tixan Ypê - lotes 254031 e 193021
  • Lava roupas líquido Ypê Power Act - lotes 190021, 223021 e 228031.

Segundo a Anvisa, a venda e distribuição desses produtos ficam suspensas até que a empresa comprove que estão livres de contaminação. A agência também recomenda que os consumidores não utilizem os itens. A empresa informou que o consumidor que tiver o produto em casa de um dos lotes que estão sendo recolhidos deve entrar em contato por meio do SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) pelo telefone 0800-1300-544.

Leia mais

Imagem - Tiroteio interdita avenida Brasil, no Rio, durante operação policial

Tiroteio interdita avenida Brasil, no Rio, durante operação policial

Imagem - Congresso derruba parte dos vetos de Lula à lei de licenciamento ambiental

Congresso derruba parte dos vetos de Lula à lei de licenciamento ambiental

Imagem - PF faz operação contra rede clandestina de fabricação de canetas emagrecedoras

PF faz operação contra rede clandestina de fabricação de canetas emagrecedoras

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais