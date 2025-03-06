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São Paulo

Ônibus com 45 passageiros cai em ribanceira na Dutra, e uma pessoa morre

Vinte e cinco pessoas ficaram feridas e uma morreu após ser socorrida. A vítima fatal é um adolescente de 13 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 mar 2025 às 09:43

Publicado em 06 de Março de 2025 às 09:43

Ônibus da Viação 1001 caiu em Pindamonhangaba (SP). Uma pessoa morreu
Ônibus da Viação 1001 caiu em Pindamonhangaba (SP). Uma pessoa morreu Crédito: Reprodução/G1-SP
Um ônibus que transportava 45 passageiros caiu em uma ribanceira no km 98 da rodovia Presidente Dutra na madrugada desta quinta-feira (6). Vinte e cinco pessoas ficaram feridas e uma morreu após ser socorrida. A vítima fatal é um adolescente de 13 anos.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 4h, no sentido São Paulo, antes do trevo de Pindamonhangaba. Os 25 feridos foram levados para o Hospital Regional de Taubaté, pronto-socorro de Pindamonhangaba, Santa Casa de Aparecida e UPA de Araretama. Os demais passageiros não tiveram ferimentos.
O ônibus da empresa 1001 saiu do Rio de Janeiro e seguia para São Paulo. Equipes de resgate da concessionária CCR Rodovias, Corpo de Bombeiros e Samu atuam no atendimento às vítimas. A Polícia Rodoviária Federal também está no local. Segundo a CCR, a faixa da direita e o acostamento foram interditados na rodovia. O tráfego de veículos é realizado pela faixa da esquerda, o que provocou dois quilômetros de congestionamento.

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