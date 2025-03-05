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Rio Grande do Sul

Mulher sofre acidente, sai de carro para pedir ajuda e morre atropelada

Após o acidente, ela esperava por socorro na beira da rodovia ERS-407; o atropelamento pode ter ocorrido devido a curva acentuada do trecho e a falta de iluminação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 mar 2025 às 14:09

Publicado em 05 de Março de 2025 às 14:09

A mulher, de 45 anos, havia perdido o controle do próprio carro, um HB20. Ela dirigia sentido Xangri-lá quando o veículo saiu da pista e caiu em um barranco
A mulher, de 45 anos, havia perdeu o controle do próprio carro, um HB20. O veículo saiu da pista e caiu em um barranco Crédito: Reprodução | Redes sociais
Uma motorista morreu atropelada por um ônibus na ERS-407, em Maquiné (RS), enquanto tentava pedir socorro após sofrer um acidente de trânsito na madrugada de hoje. A mulher, de 45 anos, havia perdido o controle do próprio carro, um HB20. Ela dirigia sentido Xangri-lá quando o veículo saiu da pista e caiu em um barranco, informou o Comando Rodoviário da Brigada Militar. Após o acidente, ela esperava por socorro na beira da rodovia. Nesse momento, a condutora foi atingida por um ônibus que se deslocava sentido Osório.
O motorista do ônibus relatou aos militares ter sentido algo colidindo com a lateral direita do veículo. Com a batida, no km 6, ele desceu do coletivo, viu a vítima caída na estrada e acionou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A mulher, no entanto, morreu no local. De acordo com a Brigada Militar, o atropelamento pode ter ocorrido devido a curva acentuada do trecho da rodovia e a falta de iluminação na região.
O UOL tenta contato com a Polícia Civil para saber se caso será investigado. Até o momento não houve retorno, mas o espaço segue aberto para manifestação.

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