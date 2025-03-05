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Prejuízo

Poste cai sobre carro na Dante Michelini em acidente com três veículos

Um Jeep Renegade desviou de outro veículo, subiu no canteiro e acertou o poste, que caiu e acertou dois automóveis que seguiam em direção a Jardim Camburi; não houve feridos

Publicado em 05 de Março de 2025 às 18:51

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

05 mar 2025 às 18:51
Um acidente que incluiu até a queda de um poste e três veículos assustou motoristas que passavam pela Avenida Dante Michelini, na orla de Jardim da Penha, em Vitória, no final da tarde desta quarta-feira (5). Tudo aconteceu quando o motorista do Jeep Renegade acabou "fechado" por outro automóvel quando seguia no sentido Centro. A via ficou interditada até às 18h58, quando foi totalmente liberada. 
O condutor contou à Polícia Militar que acabou perdendo a direção, bateu em na estrutura que fica no canteiro central, que por sua vez caiu na via contrária, atingindo outros dois veículos. Na queda, o poste de iluminação perfurou o vidro dianteiro de um deles. 
Fotos feitas pelo repórter fotojornalista Vitor Jubini, de A Gazeta, mostram que além de atravessar, a estrutura acabou trincando todo o vidro dianteiro. O sargento da PM Marco Aurélio contou para a repórter Vivia Lima, da TV Gazeta, que o trânsito chegou a ficar parado por cerca de 40 minutos. Já a prefeitura, alegou que a paralisação do fluxo foi de cerca de 15 minutos.
"Por volta das 17h o Renegade seguia Centro quando foi fechado por outro veículo e para desviar, ele acionou a direção e virou para o canteiro e a roda pegou o canteiro. Ele subiu atingindo um poste de fibra que caiu na via contrário e pegou nos outros dois carros. Todos estão bem, os veículos foram retirados e o poste foi serrado e colocado no canteiro", explicou o sargento. 
Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, o proprietário de um dos veículos atingidos contou que estava indo para casa descansar.

Acidente com poste e três carros para trânsito na Avenida Dante Micheline, em Vitória.

"Foi bem direto, ele bateu direto no poste e depois em cima do meu. Eu estava só indo para casa descansar, mas foram só bens materiais e eu tenho seguro", explicou o empresário Carlos Ribeiro. 
Ainda segundo a administração municipal, uma equipe da Setran foi até o local e fez retirada da estrutura que estava na via. "Todos os condutores envolvidos foram submetidos ao teste do etilômetro e nada de irregular foi constatado", afirmou a prefeitura.

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