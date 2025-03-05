Elefante-marinho segue pelo ES, mas ainda não tem nome. Vote!

Há quase um mês, um elefante-marinho está curtindo as praias de Piúma e Itapemirim, no Litoral Sul do Estado. Da espécie Mirounga leonina, o "turista" é um mamífero jovem que está sendo monitorado por profissionais do Instituto Orca, que garantem seu bem-estar e preservação. Ele já foi avistado diversas vezes por banhistas, e até "faz pose" para os registros.
Apesar de já ser "queridinho" dos capixabas, o elefante-marinho ainda não tem um nome ou apelido. Mais de 100 sugestões foram recebidas, e entre os nomes que repetiram ao menos uma vez estão "Neymar", por "viver deitado", "Capixaba", "Barney" e "Hércules". Qual nome você daria a ele? Vote na enquete abaixo!