Elefante-marinho segue pelo ES, mas ainda não tem nome. Vote!

Apesar de já ser "queridinho" dos capixabas, o elefante-marinho ainda não tem um nome ou apelido. Mais de 100 sugestões foram recebidas, e entre os nomes que repetiram ao menos uma vez estão "Neymar", por "viver deitado", "Capixaba", "Barney" e "Hércules". Qual nome você daria a ele? Vote na enquete abaixo!