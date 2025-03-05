Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Turistando"

Elefante-marinho segue pelo ES, mas ainda não tem nome. Vote!

Da espécie Mirounga leonina, animal é um mamífero jovem que está sendo monitorado por profissionais do Instituto Orca

Publicado em 05 de Março de 2025 às 16:37

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

05 mar 2025 às 16:37
Elefante-marinho continua
Elefante-marinho continua "de boas" no Litoral Sul do ES Crédito: Instituto Orca
Há quase um mês, um elefante-marinho está curtindo as praias de Piúma e Itapemirim, no Litoral Sul do Estado. Da espécie Mirounga leonina, o "turista" é um mamífero jovem que está sendo monitorado por profissionais do Instituto Orca, que garantem seu bem-estar e preservação. Ele já foi avistado diversas vezes por banhistas, e até "faz pose" para os registros.
Apesar de já ser "queridinho" dos capixabas, o elefante-marinho ainda não tem um nome ou apelido. Mais de 100 sugestões foram recebidas, e entre os nomes que repetiram ao menos uma vez estão "Neymar", por "viver deitado", "Capixaba", "Barney" e "Hércules". Qual nome você daria a ele? Vote na enquete abaixo!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Itapemirim litoral Meio Ambiente Animais ES Sul Praias do es
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados