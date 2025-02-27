Curtindo o Carnaval? Elefante-marinho continua no Litoral do ES

O novo "mascote" capixaba já está pronto para curtir o feriado de Carnaval em Itapemirim, no litoral Sul do Estado. O elefante-marinho que está nas praias do Espírito Santo desde o início de fevereiro continua sendo monitorado pelo Instituto Orca, que afirma que ele segue saudável e nadando de praia em praia.
Apesar de ter conquistado os corações dos capixabas, o "primo do Fred", outro elefante-marinho que ficou famoso no Espírito Santo, ainda não tem um nome ou apelido. Para nomear esse "turista", leitores enviaram sugestões nas últimas semanas. Foram mais de 100 respostas recebidas, e entre os nomes que repetiram ao menos uma vez estão "Neymar", por "viver deitado", "Capixaba", "Barney" e "Hércules". Qual nome você daria a ele?
O que fazer ao encontrar um animal marinho?
Além do elefante-marinho, outros animais podem aparecer nas praias capixabas durante o "feriadão", ressalta João Marcelo Nogueira, diretor-executivo do Instituto Orca.
Para garantir a preservação dessas espécies e a segurança dos banhistas, veterinários do Instituto orientam sobre o que fazer ao encontrar um animal marinho. Confira: