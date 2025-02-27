Carnaval 2025: veja o que funciona durante a folia na Grande Vitória

Os shoppings da Grande Vitória irão funcionar em horários especiais nos dias de carnaval Crédito: Sagrilo

No Espírito Santo, os dias de Carnaval não são considerados feriados oficiais. Apesar disso, o funcionamento de diversos serviços será alterado. Shoppings, bancos, supermercados e repartições públicas terão horários especiais entre sábado (1) e quarta-feira (5). Para se programar sem imprevistos, confira o levantamento feito por A Gazeta sobre o que abre e fecha nesse período.

Shoppings

Shopping Praia da Costa

Sábado (01/03)

Lojas e quiosques: 10h às 22h;

Alimentação: 10h às 22h;

Cinema: conforme programação do dia.

Domingo (02/03)

Lojas e quiosques: 10 às 22h;

Alimentação: 10 às 22h;

Cinema: conforme programação do dia.

Segunda-feira (03/03)

Lojas e quiosques: 10h às 22h;

Alime ntação: 10h às 22h;

Cinema: conforme programação do dia.

Terça-feira (04/03)

Lojas e quiosques: 14 às 21h;

Alimentação: 11 às 22h;

Cinema: conforme programação do dia;

Quarta-feira (05/03)

Lojas e quiosques: 12 às 22h, mas abertura facultativa às 10h;

Alimentação: das 10h às 22h.

O Shopping Praia da Costa informou que a Polícia Federal, Detran e a academia Bodytech seguirão com o funcionamento conforme programação própria, e restaurantes poderão estender o funcionamento para atender a demanda.

Shopping Mestre Álvaro

Sábado (01/03)



Lojas e quiosques: 10h às 22h;



Alimentação e lazer: 10h às 23h;



Cinema: conforme programação do dia.

Domingo (02/03)

Lojas e quiosques: 12h às 21h;

Alimentação e lazer: 11h às 22h;

Cinema: conforme programação do dia.

Segunda-feira (03/03)

Lojas e quiosques: 10h às 22h;

Alimentação e lazer: 10h às 22h;

Cinema: conforme programação do dia.

Terça-feira (04/03)

Lojas e quiosques: 12h às 21h;

Alimentação e lazer: 11h às 22h;

Cinema: conforme programação do dia.

Quarta-feira (05/03)

Lojas e quiosques: 10h às 22h;

Alimentação e lazer: 10h às 22h;

Cinema: conforme programação do dia.

Shopping Moxuara

Sábado (01/03)

Lojas e quiosques: 10h às 22h;

Alimentação: 10h às 23h;

Cinema: conforme programação do dia.



Shopping Moxuara

Segunda-feira (03/03)

Lojas e quiosques: 10 às 22h;

Alimentação: 10h às 22h;

Cinema: conforme programação do dia.

Domingo (02 /03)

Lojas e quiosques: 13h às 21h, mas facultativo de 11h às 13h;

Alimentação: 11h às 22h;

Cinema: conforme programação do dia.

Shopping Moxuara

Segunda-feira (03/03)

Lojas e quiosques: 10 às 22h;

Alimentação: 10h às 22h;

Cinema: conforme programação do dia.

Shopping Moxuara

Terça-feira (04/03)

Lojas e quiosques: 10 às 22h;

Alimentação: 10h às 22h;

Cinema: conforme programação do dia.

Shopping Moxuara

Quarta-feira (05/03)

Lojas e quiosques: 10 às 22h;

Alimentação: 12h às 21h;

Cinema: conforme programação do dia.

Shopping Montserrat

Sábado (01/03)

Lojas e quiosques: 10h às 22h;

Alimentação e Lazer: 10h às 23h;

Cinema: conforme programação do dia.

Domingo (02/03)

Lojas e quiosques: 13h às 21h, mas facultativo entre 12h às 13h;

Alimentação e Lazer: 11h às 22h;

Cinema: conforme programação do dia.

Segunda-feira (03/03)

Lojas e quiosques: 10h às 22h, mas facultativo de 9h às 10h;

Alimentação e Lazer: 10h às 22h, mas facultativo de 9h às 10h.

Terça-feira (04/03)

Lojas e quiosques: 10h às 22h, mas facultativo de 9h às 10h;

Alimentação e Lazer: 10h às 22h, mas facultativo de 9h às 10h;

Cinema: conforme programação do dia.

Quarta-feira (05/03)

Lojas e quiosques: 10h às 22h, mas facultativo de 9h às 10h;

Alimentação e Lazer: 10h às 22h, mas facultativo entre 9h às 10h;

Cinema: conforme programação do dia.

Boulevard Shopping Vila Velha

Sábado (01/03) - horário normal de 10h às 22h;

Domingo (02/03) - horário normal das 13h às 21h.

Segunda-feira (03/02): 10h às 22h;

Academia: 8h às 12h;

Cinema: conforme programação do dia.

Terça-feira (04/03): 10h às 22h

Academia: fechada;

Cinema: conforme programação do dia.

Quarta-feira (05/03): 10h às 22h

Academia: 6h às 22h;

Cinema: conforme programação do dia.

Shopping Vila Velha

Sábado (01/03)

Lojas e quiosques: 10h às 22h;

Alimentação: 11h às 23h;

Lazer: conforme programação.

Domingo (02/03)

Loja e quiosques: 14h às 21h;

Alimentação 11h às 22h;

Lazer: conforme programação.

Segunda-feira (03/03 ), Terça-feira (04/03) e Quarta-feira (05/03)

Lojas e quiosques: 10h às 22h ;

Alimentação: 11h às 22h;

Lazer: conforme programação do dia.

Shopping Masterplace Mall

Segunda (03/03);

Lojas: abertura obrigatória das 9h às 14h (facultativo estender até às 20h);

Praça de alimentação: 9h às 14h (facultativo estender até às 20h);

Hipermercado: 7h30 às 20h.

Terça (04/03)

Lojas: 9h às 14h (facultativo);

Praça de alimentação: 9h às 14h (facultativo);

Hipermercado: 7h30 às 20h.

Quarta (05/03)

Lojas: 12h às 21h (facultativa abertura antes do meio-dia);

Praça de alimentação: 12h às 21h (facultativa abertura antes de 12h);

Hipermercado: funcionamento normal a partir das 7h30.

Shopping Norte e Sul

Sábado (01/03) - abertura normal

Domingo (02/03)

Lojas e quiosques: 13h às 19h, mas facultativo de 10h às 13h;

Alimentação: 11h às 21h;

Cinema: conforme programação do dia;

Segunda-feira (03/03)

Lojas e quiosques: abertura facultativa de 10h às 22h;

Alimentação: abertura facultativa de 10h às 22h;

Cinema: conforme programação do dia.

Terça-feira (04/03)

Lojas e quiosques: abertura facultativa de 10h às 22h;

Alimentação: abertura facultativa de 10h às 22h;

Cinema: conforme programação do dia.

Quarta-feira (05/03)

Lojas e quiosques: 12h às 22h, mas facultativo de 10h às 12h;

Alimentação: 11h às 22h;

Cinema: conforme programação do dia.

Supermercados

A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) esclareceu que os supermercados do Estado estão autorizados a funcionar normalmente durante o Carnaval. A exceção é para os estabelecimentos localizados nos municípios onde for decretado feriado. Nesse caso, a abertura das lojas deverá ser das 8h às 18h, como determina a Convenção Coletiva de Trabalho vigente.

Também devem ser obedecidas as regras estabelecidas por municípios que possuem acordos coletivos entre sindicatos patronais e Sindicomerciários. Não sendo feriado e não havendo acordos próprios ou aditivos, o funcionamento dos supermercados pode ser definido pelas próprias empresas.

Extrabom, Atacado Vem e Extraplus - sábado (01/03), domingo (02/03), segunda-feira (03/03) e terça-feira (04/04)

Grande Vitória (Cariacica, Serra, Viana, Vitória e Vila Velha): funcionarão em horário normal;

funcionarão em horário normal; Guarapari Extracenter, Muquiçaba e Igreja Matriz: sexta-feira, sábado, segunda a terça-feira funcionarão das 07h às 23h. No domingo, funcionarão das 07h às 20h;

sexta-feira, sábado, segunda a terça-feira funcionarão das 07h às 23h. No domingo, funcionarão das 07h às 20h; Guarapari Centro : sexta-feira, sábado, segunda a terça-feira funcionará das 06h30 às 22h. No domingo, das 06h30 às 20h.

: sexta-feira, sábado, segunda a terça-feira funcionará das 06h30 às 22h. No domingo, das 06h30 às 20h. Praia do Morro e Areia Preta : sexta-feira, sábado, segunda a terça-feira funcionarão das 06h30 às 23h. No domingo, das 06h30 às 22h;



: sexta-feira, sábado, segunda a terça-feira funcionarão das 06h30 às 23h. No domingo, das 06h30 às 22h; Atacado Vem Guarapari: sexta-feira, sábado, segunda a terça-feira funcionará das 07h às 22h. No domingo, das 08h às 18h;



sexta-feira, sábado, segunda a terça-feira funcionará das 07h às 22h. No domingo, das 08h às 18h; Quarta-feira de cinzas (05/03) todas as unidades irão funcionar normalmente.



BH Supermercados

Segunda-feira (03/02) e Terça-feira (04/02) - 8h às 20h;

Sábado (01/03), Domingo (02/03) e Quarta-feira (05/03) - abertura normal de cada unidade.

Perim

Sábado 01/03 - horário normal;

Domingo 02/03 - fechado;

Segunda 03/03 - horário normal;

Terça 04/03 - Todas as lojas de 8h às 20h;

Quarta-feira (05/03) - horário normal.

Carone

Terça-feira (04/03) - todas as lojas irão funcionar das 8h às 18h;

Nos demais dias as unidades funcionarão em horário normal.

Comércio de rua

Conforme informado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), o horário de abertura e funcionamento durante o Carnaval é sempre definido pelas empresas e não há feriado no Espírito Santo nesse período.

Polo de Moda da Glória

As lojas no Polo de Moda da Glória vão funcionar apenas no sábado (1) e na quarta-feira (5) Crédito: Fernando Madeira

01/03 (sábado): 9h às 16h;

02/03 (domingo): fechado;

03/03 (segunda): fechado;

04/02 (terça): fechado;

05/02 (quarta): 9h às 18h.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que não haverá atendimento presencial nas agências nos dias 03/03 (segunda-feira), e 04/03 (terça-feira). As compensações bancárias não serão efetivadas nessas datas, incluindo a TED. O PIX, que funciona 24h todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente.

O atendimento será retomado na Quarta-Feira de Cinzas (05/03), a partir das 12h (horário de Brasília), com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências. Nas localidades onde as agências fecham tradicionalmente antes das 15h, o início do expediente bancário será antecipado, garantindo o mínimo de 3 horas de atendimento presencial ao público.

A Febraban orienta os clientes a utilizarem preferencialmente os canais digitais, como sites e aplicativo dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente bancário nas agências. Boletos de cobrança e contas de consumo (água, energia, telefone, entre outros) com vencimento nos dias em que não há compensação bancária – 03/03 e 04/03, feriado bancário – poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, ou seja, 05/03.

Prefeituras

Vitória

A Prefeitura de Vitória decretou ponto facultativo na segunda (3), terça (4) e quarta (5). Por conta disso, apenas os serviços essenciais da cidade estarão funcionando nestes dias. Também não haverá aulas na rede municipal de ensino.



As unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7h às 19h;





O Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24h;





O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, na Ilha de Santa Maria, e o Caps de São Pedro também manterão o plantão 24h;





A Defesa Civil de Vitória vai atuar normalmente em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 98818-4432;





Os munícipes poderão se informar sobre variados serviços e obter informações pelo Fala Vitória 156. Além de ligação telefônica, o atendimento pode ser realizado no aplicativo Vitória Online e no portal da Prefeitura de Vitória. Por telefone, o atendimento é das 8h às 22h. Já pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site, o atendimento é 24h.

Cariacica

A Prefeitura de Cariacica informou que nos dias 3, 4 e 5 de março não haverá expediente administrativo na Prefeitura de Cariacica. No entanto, os serviços essenciais, que não admitem paralisação, serão mantidos em regime de plantão. Confira abaixo os serviços que funcionarão:





PA do Trevo de Alto Lage: 24 horas; PA de Bela Vista: 7h às 17 horas; PA de Nova Rosa da Penha I: 7h às 17h; PA de Flexal: 24h; Farmácia Central, funciona todos os dias, das 8h às 18h;





Defesa Civil - (27) 98831-6000 ou emergências pelo 199 (24h);





Serviços de varrição e limpeza nas principais vias do município;





Coleta de lixo domiciliar e hospitalar;





Cemitérios - 7h às 18h.

Serra

Nos dias 3, 4 e 5 de março o município decretou ponto facultativo. Nesses dias, não haverá aulas nas escolas e expediente na Prefeitura, mas serão mantidos os serviços essenciais. Confira o que vai funcionar:

Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra Sede, e Pronto Atendimento Pediátrico, com atendimento 24h;





Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24h;





Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no térreo do Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24h;





Farmácia Central, localizada em Jardim Limoeiro, das 7h às 19h;





Guarda Municipal: agentes trabalhando normalmente no atendimento às ocorrências e assistência à população;





Coleta de lixo domiciliar e hospitalar.

Viana

A Prefeitura de Viana informa que, nos dias 3, 4 e 5 de março, datas em que serão celebrados os feriados de Carnaval e Quarta-feira de Cinzas, não haverá expediente nos órgãos da Administração Direta e nas entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Municipal. Durante esses dias, o município de Viana vai manter os serviços essenciais e as equipes da Defesa Civil estarão de plantão e poderão ser acionados pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942.





Os Prontos Atendimentos 24h de Arlindo Villaschi e de Viana Sede funcionam normalmente. O trabalho da Guarda Municipal e da equipe de limpeza do município também serão mantidos neste dia. A coleta de lixo será realizada conforme o cronograma;





Caso necessário, os moradores podem acionar a Guarda Civil Municipal de Viana, por meio do telefone (27) 99738-8787 e a Defesa Civil, por meio do telefone (27) 99860-4360. Ambos funcionam 24h;





Os cemitérios municipais funcionarão em horário especial, entre 7h e 17h;





O Conselho Tutelar funcionará durante o feriado em um plantão. Para contatar o serviço, o munícipe deve entrar em contato com (27) 99818-4446.

Vila Velha