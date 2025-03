Chegamos ao feriado mais aguardado do ano: o carnaval

Esse entusiasmo é marcado por diversos fatores que fazem com que o brasileiro aguarde ansiosamente por esse momento. Para muitos, o carnaval é um tempo de descanso, um período de muitos retiros religiosos e, para outros, é um momento para deixar as preocupações de lado, mesmo que por alguns dias, e viver a festa de maneira intensa. A data é marcada por um sentimento coletivo de alegria.



Uma projeção realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) aponta que o carnaval de 2025 deve movimentar, em todo o país, R$ 12 bilhões em faturamento. Esse valor engloba um extenso conjunto de atividades econômicas, abrangendo desde alimentos e bebidas, seguranças e organizadores de eventos e outros profissionais. A grandiosidade do evento ultrapassa as ruas e sambódromos, impactando a economia e gerando emprego e renda.

O carnaval brasileiro reflete uma mistura de influências históricas e culturais, sendo a maior influência a cultura afro-brasileira. Um espaço de expressão e resistência cultural, criando um ambiente de união e identidade coletiva. Mais do que uma festa popular, o carnaval é uma poderosa manifestação cultural que preserva e celebra a rica herança africana no Brasil, sendo celebrado por pessoas de todas as idades, classes sociais e origens.

Bloco Regional da Nair desfila pela avenida Beira-Mar no Centro de Vitória. Crédito: Vitor Jubini

O samba, que é o coração do carnaval, é uma verdadeira celebração da resistência cultural e da criatividade das comunidades negras que, através da música e da dança, expressam suas histórias, suas lutas e suas vitórias.

O que se vê no carnaval é a união das diferenças, a celebração das diversidades e a acolhida das diferentes crenças, costumes e tradições. E se aprendêssemos a estender essa inclusão para todos os dias do ano? Se adotássemos a harmonia e a celebração das diferenças que o carnaval proporciona em nossa rotina diária, com mais respeito, empatia e convivência pacífica?

Ao celebrarmos as várias manifestações culturais do carnaval, talvez possamos refletir sobre como aplicar essas lições em nosso dia a dia. O que seria viver de forma mais inclusiva, respeitando as diferenças, entendendo que a pluralidade enriquece a sociedade, e que um país como o Brasil, com uma história de misturas e influências culturais, deve ser um espaço para todos?

O carnaval no Brasil é um momento de celebração da vida, da cultura e da identidade nacional. É a festa onde o povo se encontra, expressa suas emoções e honra suas raízes. Seja no samba, seja nos blocos de rua, seja nos desfiles das escolas de samba, o carnaval é uma festa para todos, celebrando a diversidade, a alegria e a unidade do povo brasileiro.

Que possamos aprender com o espírito inclusivo do carnaval e torná-lo parte do nosso cotidiano, criando uma sociedade mais harmônica, justa e respeitosa durante os 365 dias do ano.

