Óleo chega a Morro de São Paulo, 3º maior destino turístico da Bahia

Equipes da prefeitura e voluntários trabalham na remoção do material

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 10:23 - Atualizado há 6 anos

Óleo chega a Morro de São Paulo Crédito: Divulgação/Guardiões do Litoral

Um dos principais destinos turísticos da Bahia, a praia de Morro de São Paulo, município de Cairu (176 km de Salvador) foi atingida por grandes manchas de óleo na madrugada desta terça-feira (22).

As manchas, parte delas com cerca de 50 centímetros de extensão, começaram a chegar à faixa de areia por volta de 2h, atingindo principalmente a segunda e a terceira praias.

É o primeiro registro de óleo em maior quantidade em praias ao sul de Salvador. Neste fim de semana, manchas foram identificadas em Itacaré e Ilhéus, sul da Bahia, mas em quantidade pequena.

Desde a madrugada, equipes da secretaria municipal de Desenvolvimento Sustentável e da secretaria especial do Morro, além de voluntários, trabalham na remoção do material.

Além de Morro de São Paulo, o óleo também atingiu outras duas praias do município de Cairu, que é um arquipélago formado por 26 ilhas.

Foram registradas manchas -em fragmentos menores- na praia de Cueira, na ilha de Boipeba, e na praia Ponta do Quadro, na vila de Garapuá. Voluntários e servidores da prefeitura também trabalham nos dois locais.

A região é considerada sensível do ponto de vista ambiental e abriga a Área de Proteção Ambiental das Ilhas de Tinharé e Boipeba.

Também é uma região de forte apelo turístico. A praia de Morro de São Paulo é o terceiro destino mais procurado da Bahia, perdendo apenas para Salvador e Porto Seguro. Com cerca de 10 mil habitantes, a vila chega a receber 400 mil turistas durante a alta temporada, entre novembro e março.

Em nota, a prefeitura de Cairu informou que já estava monitorando as praias do arquipélago e seguiu estratégias do plano de emergência ambiental, obedecendo às recomendações do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

Os materiais necessários para limpeza e os equipamentos de proteção dos envolvidos neste processo também foram adquiridos antecipadamente, informou a prefeitura.

Equipes do Grupo de Avaliação e Acompanhamento, formado por Marinha do Brasil, além de órgãos ambientais federais e estaduais, chegam ao município nesta terça para mensurar os danos causados.

Nas últimas duas semanas, o óleo voltou a chegar às praias com mais força na Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco.

A praia de Carneiros, considerada a joia turística do litoral sul pernambucano, amanheceu coberta de óleo nesta sexta-feira (18). O local é um dos mais procurados pelos turistas de várias partes do país.

Um dia antes, o material chegou à praia e à área de proteção ambiental de Maragogi, no litoral norte de Alagoas.

O petróleo também cobriu nesta semana a praia de Japaratinga, que já havia sido afetada no início de setembro. No local, há um projeto de conservação para proteção do peixe-boi, espécie ameaçada de extinção.

Em Sergipe, 17 praias e oito rios foram atingidos pelas manchas. Apenas em Aracaju, foram recolhidas 231 toneladas de óleo.

Na Bahia, o óleo atingiu esta semana 11 praias de Salvador, incluindo pontos turísticos como o Farol da Barra. Até as 18h desta sexta-feira, 90 toneladas de óleo haviam sido recolhidas na capital.

Na quinta-feira (17), manchas foram registradas em praias na Ilha de Itaparica, marcando a entrada o óleo na baía de Todos-os-Santos.

