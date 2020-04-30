Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Número de casos de Covid-19 pode ser até 26 vezes maior, diz estudo
Coronavírus

Número de casos de Covid-19 pode ser até 26 vezes maior, diz estudo

Pesquisadores de Pelotas, no Rio Grande do Sul, estudam o avanço da epidemia e planejam a contenção do vírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 07:40

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 07:40

Cientista estuda o novo coronavírus
Cientista estuda o novo coronavírus Crédito: Polina Tankilevitch/ Pexels
A letalidade da Covid-19 pode ser menor que estimativas correntes ou mesmo publicadas nos primeiros estudos sobre a doença. A proporção de mortes entre pessoas infectadas pelo coronavírus é de 0,33% entre a população gaúcha, indicou a segunda rodada da pesquisa que procura medir o espalhamento real da epidemia.
O projeto de pesquisa, o Epicovid19, é coordenado pela Universidade Federal de Pelotas (Ufpel) e pelo governo gaúcho. Os testes foram realizados dia 27, em uma amostra de 4.500 pessoas do Rio Grande do Sul, que tem cerca de 11,3 milhões de habitantes. Haverá mais duas etapas da pesquisa.
Também será feito um estudo nacional, que atrasou um pouco, mas deve começar no dia 5 de maio e pretende testar 33.250 pessoas em cada uma de suas rodadas, que serão realizadas a cada duas semanas.
A pesquisa pretende estimar a porcentagem de pessoas com anticorpos para o coronavírus (um número mais próximo do total de infectados), medir a velocidade de expansão da doença, descobrir a parcela de infecções assintomáticas e saber de fato o quanto ela mata. Com esses dados, é possível estudar com mais precisão o avanço da epidemia e planejar a sua contenção.

Veja Também

Avançam estudos que usam remédio antiartrite contra coronavírus

Pela segunda rodada do estudo gaúcho, cerca de 0,13% da população teria sido infectada e já desenvolveu anticorpos (o que leva pelo menos cinco dias). Em cada milhão de habitantes do Rio Grande do Sul, haveria cerca de 1,3 mil infectados (com anticorpos), para um registro oficial de 108 casos por milhão de habitantes (são registrados apenas casos que chegam a ser testados, na prática, os mais graves).
Para cada caso notificado, pode haver de 5 a 26 não notificados (muitos deles assintomáticos).
Como os números de infecção ainda são relativamente baixos no Rio Grande do Sul, as estimativas ainda não são precisas.
Por exemplo, o número total de infectados (com anticorpos) estaria entre 5.650 e 32.770 pessoas, mais provavelmente 15.066.

Veja Também

Avaliamos estudos antes de conclusões sobre remédios contra Covid-19, diz OMS

Confinamento evitou 62 mil mortes na França em um mês, diz estudo

Vírus permanece no corpo por cerca de 21 dias nos casos graves, diz estudo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km
Imagem de destaque
Homem é preso em Colatina suspeito de enganar adolescente e obter R$ 100 mil em plataforma digital

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados