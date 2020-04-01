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Covid-19

No DF, casos do novo coronavírus mais que dobram em uma semana e chegam a 354

No dia 23 de março, o Distrito Federal registrava 151 casos de contaminações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 12:57

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 12:57

Pessoas com síndrome gripal devem ficar isoladas por 14 dias, mesmo sem diagnóstico de coronavírus
Pessoas com síndrome gripal devem ficar isoladas por 14 dias, mesmo sem diagnóstico de coronavírus Crédito: Mohamed Hassan/Pixabay
De terça para esta quarta-feira (1º), o Distrito Federal registrou 21 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus. Ao todo, há 354 pessoas contaminadas pela covid-19 em Brasília. O volume de casos no DF mais que dobrou em apenas uma semana. 
Foram registradas três mortes até a manhã desta quarta-feira. Nos hospitais da cidade, há 12 pessoas internadas em estado grave e outras 33 em situação moderada.
Brasília possui uma população mais idosa que as demais capitais do País, além de ser um local de alto tráfego da população. Nesta semana, o governo do DF anunciou que vai erguer 146 leitos no estádio Mané Garrincha para apoiar o atendimento à população.
A quarentena do DF, segundo o governador Ibaneis Rocha, deve prosseguir até o fim de maio. As aulas não retornarão antes de junho, de acordo com o governador. O comércio local segue fechado, com apenas serviços básicos abertos à população.

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