No DF, casos do novo coronavírus mais que dobram em uma semana e chegam a 354

Pessoas com síndrome gripal devem ficar isoladas por 14 dias, mesmo sem diagnóstico de coronavírus Crédito: Mohamed Hassan/Pixabay

De terça para esta quarta-feira (1º), o Distrito Federal registrou 21 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus . Ao todo, há 354 pessoas contaminadas pela covid-19 em Brasília . O volume de casos no DF mais que dobrou em apenas uma semana.

Foram registradas três mortes até a manhã desta quarta-feira. Nos hospitais da cidade, há 12 pessoas internadas em estado grave e outras 33 em situação moderada.

Brasília possui uma população mais idosa que as demais capitais do País, além de ser um local de alto tráfego da população. Nesta semana, o governo do DF anunciou que vai erguer 146 leitos no estádio Mané Garrincha para apoiar o atendimento à população.