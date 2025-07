Recado

'Não é um gringo que vai dar ordem neste presidente', diz Lula sobre Trump

Declaração dirigida ao presidente dos Estados Unidos ocorreu em discurso a estudantes em Goiânia, nesta quinta-feira (17)

Publicado em 17 de julho de 2025 às 15:53

GOIÂNIA - O presidente Lula (PT) disse nesta quinta-feira (17) que "não é um gringo que vai dar ordem a este presidente da República". O recado a Donald Trump (EUA) ocorreu em discurso durante o 60º Conune (Congresso da União Nacional dos Estudantes), na UFG (Universidade Federal de Goiás), em Goiânia.>

Na fala de improviso aos estudantes, Lula lembrou sua trajetória de greves e negociações na luta sindical e declarou ter certeza que o presidente dos EUA "jamais negociou 10%" do que ele negociou na vida.>

"A gente não aceita a ideia do presidente dizendo que, se não libertar o Bolsonaro, vai taxar em 50%. Vamos responder da forma mais civilizada possível e como um democrata responde", disse Lula.>

Lula diz ter certeza que Trump "jamais negociou 10%" do que ele negociou na vida Crédito: Ricardo Medeiros e Evan Vucci/AP

Desde o anúncio da sobretaxa dos EUA ao Brasil, tanto o presidente quanto a equipe do governo tem reagido à medida. Em entrevistas, Lula tem confrontado as interferências de Trump, incluindo ameaças de taxação recíproca.>

>

A medida, no entanto, não deve ser adotada, já que o governo está em diálogo com os setores do empresariado que mais devem ser afetados em busca de uma alternativa.>

Segundo integrantes do governo e representantes dos setores da indústria, uma resposta comercial da mesma dimensão da imposta por Trump poderia prejudicar ainda mais a economia brasileira. O tarifaço, segundo Trump, passa a valer em 1º de agosto.>

Além disso, Lula tem criticado diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) – citado na carta do presidente americano como um "perseguido" pela Justiça brasileira – e Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal licenciado e filho do ex-presidente que tem apoiado as medidas do americano.>

Antes da fala de Lula, também nesta quinta-feira (17), Bolsonaro se esquivou de qualquer responsabilidade pela decisão de Trump de sobretaxar o Brasil. O ex-presidente ainda agradeceu a Deus pela eleição do aliado nos EUA e culpou o governo Lula pelo entrave comercial e político com os americanos.>

Os processos enfrentados por Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal) foram usados como argumento por Trump para promover as retaliações comerciais ao Brasil, pois, segundo ele, o Judiciário brasileiro está ferindo a liberdade de expressão do país.>

Em reação, o governo também enviou uma carta de indignação com cobranças de respostas aos EUA pelas imposições das tarifas.>

No evento desta quinta (17), em Goiânia, estudantes entoavam gritos contra Trump e Bolsonaro, além de enaltecimentos da soberania da América Latina. Entre eles, o coro de "sem anistia e sem perdão, eu quero ver Bolsonaro na prisão".>

Estiveram presentes os ministros Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Saúde), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), Camilo Santana (Educação), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia) e Margareth Menezes (Cultura).>

Ministros reforçaram o discurso a favor da isenção de imposto para os mais pobres e taxação dos mais ricos, além de menções à defesa da soberania brasileira.>

Do lado de fora do auditório, houve relatos pontuais de brigas entre os participantes do congresso e apoiadores de Bolsonaro.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta