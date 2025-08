Morte suspeita

Polícia Civil investiga morte de mulher em piscina de motel em SP

Quarto era ocupado por um casal, mas o homem deixou o local pouco depois de dar entrada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher de 30 anos em motel na marginal Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, na tarde de sexta-feira (1°). O caso ocorreu no motel Astúrias, na avenida Doutora Ruth Cardoso. >

Ação de porteiro em caso de socos contra mulher fez PM chegar em 8 minutos no RN

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o corpo de Paloma Granada foi encontrado na piscina da suíte 7. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local e constatou a morte.>

Eles entraram no estabelecimento por volta das 22h de quinta-feira (31) a bordo de uma Mercedes Benz. A reserva foi para o período de 12 horas. No entanto, menos de duas horas depois da entrada, o homem avisou a recepcionista que iria embora. Ele pagou a conta e saiu.>

Conforme o boletim de ocorrência, os responsáveis pelo estabelecimento esclareceram que permitem a saída de um dos clientes, desde que a companheira ou companheiro esteja ciente. Eles afirmaram que fizeram contato com a Paloma e a mesma concordou com a saída do homem.>