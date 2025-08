Política

Lula tem reprovação de 40% e aprovação de 29% após tarifaço, mostra Datafolha

Pesquisa ouviu brasileiros no dia da confirmação das tarifas e imposição da Lei Magnitsky a Alexandre de Moraes

A gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue com reprovação de 40% e aprovação de 29%, segundo pesquisa Datafolha divulgada há pouco. O levantamento foi feito com 2.004 eleitores de 130 cidades do país, entre os dias 29 e 30 de julho, durante a escalada das tensões na guerra comercial com o presidente americano Donald Trump.>