Tarifaço

Após sinal de Trump, Lula fala em abertura ao diálogo

Presidente, porém, diz trabalhar em resposta às tarifas: "Quem define os rumos do Brasil são os brasileiros e suas instituições"

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 21:22

BRASÍLIA - O presidente Lula (PT) escreveu nas redes sociais nesta sexta-feira (1º) que o Brasil sempre esteve aberto ao diálogo com os Estados Unidos, horas após o presidente americano, Donald Trump, ter afirmado que o petista poderia falar "a qualquer hora" com ele, após um período de portas fechadas à conversa.>

"Sempre estivemos abertos ao diálogo. Quem define os rumos do Brasil são os brasileiros e suas instituições. Neste momento, estamos trabalhando para proteger a nossa economia, as empresas e nossos trabalhadores, e dar as respostas às medidas tarifárias do governo norte-americano.">

Um contato entre os dois líderes era esperado desde que Trump anunciara tarifas ao Brasil.>

Sempre estivemos abertos ao diálogo. Quem define os rumos do Brasil são os brasileiros e suas instituições. Neste momento, estamos trabalhando para proteger a nossa economia, as empresas e nossos trabalhadores, e dar as respostas às medidas tarifárias do governo norte-americano. — Lula (@LulaOficial) August 1, 2025

Na Casa Branca, o americano afirmou que Lula poderia falar com ele "quando quiser", ao ser questionado sobre a possibilidade de negociar sobretaxas. As declarações foram dadas dois dias após o decreto que impôs tarifas de 50% sobre as exportações brasileiras e no dia seguinte ao tarifaço global que voltou a impor taxas mais altas sobre dezenas de países.>

>

O presidente americano também disse que ama o povo brasileiro e que "as pessoas que lideram o Brasil fizeram coisa errada", em provável referência ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, alvo de sanções do governo americano.>

Desde o anúncio da sobretaxa, tanto o presidente quanto a equipe do governo têm reagido de forma contrária à medida. Em entrevistas e falas públicas, Lula vem confrontando as interferências de Trump, incluindo com ameaças de taxação recíproca.>

A retaliação de Trump ao Brasil foi anunciada por meio de carta em uma rede social, na qual o americano também criticou a justiça brasileira pelo tratamento dado a Jair Bolsonaro (PL), acusando o judiciário brasileiro de perseguir o ex-presidente.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta