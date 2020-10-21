Não adianta tirar insumo da Amazônia produzir no Centro-Sul, diz Mourão

Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão Crédito: Isac Nobrega/PR

O vice-presidente da República e coordenador do Conselho Nacional da Amazônia Legal (CNAL) , Hamilton Mourão, disse defender os benefícios fiscais concedidos às indústrias que produzem na região amazônica durante evento promovido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Segundo Mourão, é importante que "as indústrias que vão produzir com bases em insumos estejam localizadas na Amazônia, nas grandes cidades como Manaus, Belém, Boa Vista e Rio Branco"."Não adianta retirar insumo de lá Amazônia e vir produzir no Centro-Sul, porque estarei gerando um emprego de mais qualidade aqui e não lá", afirmou.

O vice-presidente disse também defender a regularização fundiária - para que cidadãos tenham acesso a linhas de crédito e assistência técnica rural - e insumos para a indústria de fármacos e cosméticos como forma de preservar a biodiversidade da região.