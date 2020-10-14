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Decisão

Governo prorroga até abril de 2021 apoio da Força Nacional ao ICMBio na Amazônia

A atuação da Força Nacional no apoio ao ICMBio na região foi autorizada em outubro de 2018 e desde lá vem sendo prorrogada, geralmente por mais seis meses

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 11:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 11:12
Queimada na Amazônia no município de Novo Airão
Queimada na Amazônia no município de Novo Airão Crédito: Folhapress
Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou até 11 de abril do próximo ano o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) "nas ações de proteção ambiental no interior das Unidades de Conservação Federais da Amazônia, com ênfase no combate ao desmatamento, extração ilegal de minério e madeira e invasão de áreas federais".
A decisão consta de portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (14). A atuação da Força Nacional no apoio ao ICMBio na região foi autorizada em outubro de 2018 e desde lá vem sendo prorrogada, geralmente por mais seis meses. O período anterior autorizado terminou nesta terça-feira (13).
De acordo com a portaria, o contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além disso, o prazo do apoio prestado pela Força Nacional poderá ser novamente prorrogado, se necessário.

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