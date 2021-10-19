Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Na contramão de Bolsonaro, Lira impõe "passaporte sanitário" na Câmara
Presidente da Câmara

Na contramão de Bolsonaro, Lira impõe "passaporte sanitário" na Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados informou a condição para ingressar no prédio. Retomada do trabalho presencial ocorre na próxima segunda-feira (25)

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 14:59

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 out 2021 às 14:59
Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira
Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira Crédito: Najara Araújo/Câmara dos Deputados
presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), anunciou nesta terça-feira (19), a retomada dos trabalhos presenciais na Casa na segunda-feira (25). Para isso, impôs como condição uma espécie de "passaporte sanitário" para ingressar no prédio. "Serão tomadas todas as medidas administrativas e sanitárias no retorno das atividades, entre elas, a apresentação da carteira de vacinação", disse Lira, por meio de seu Twitter.
A volta das atividades presenciais acontece depois de um ano e meio de pandemia, que fez o Poder Legislativo limitar a ocupação do espaço para evitar a disseminação da Covid-19. Neste período, a Câmara adotou um modelo híbrido, em que deputados participam das votações virtualmente e poucos parlamentares vão presencialmente ao plenário.
A exigência de apresentar um comprovante de vacinação, porém, vai na contramão do que defende o presidente Jair Bolsonaro, aliado de Lira. O chefe do Executivo, que diz não pretender se vacinar, tem feito críticas à adoção de passaportes de vacina em cidades do País e no exterior. Questionada, a assessoria de Lira não informou se a exigência também valeria para Bolsonaro e demais visitantes da Câmara.
Em setembro, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), por exemplo, havia a exigência de que as pessoas entrassem vacinadas, mas a medida não foi aplicada para chefes de Estado e Bolsonaro participou mesmo sem ter se imunizado.
Um projeto de lei que prevê a adoção do passaporte de vacinação em todo o País foi aprovado pelo Senado no dia 10 de junho, mas parou na Câmara.
Uma semana depois de os senadores aprovarem o projeto, Bolsonaro, durante live nas redes sociais, reclamou da iniciativa. "Nós primamos pela liberdade. Não pode obrigar as pessoas a tomar vacina. Liberdade acima de tudo. Se alguém quiser demitir alguém alegando que não tomou vacina, isso vai ocorrer. Por justa causa, talvez", afirmou. Bolsonaro também ameaçou vetar a medida caso o Congresso aprove.
Enquanto não há uma lei nacional que determine a exigência de estar vacinado para circular nos espaços, cidades como Rio e São Paulo aplicaram a iniciativa em âmbito local.

Veja Também

"Exigir passaporte sanitário é medida descabida", diz Queiroga

Com passaporte, quem recusa vacina vai se isolar por escolha própria

Passaporte vacinal e máscara são fundamentais para reabertura, diz Fiocruz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Câmara dos Deputados Arthur Lira governo federal Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Série “Escravos da Fé - Os Arautos do Evangelho”, da HBO Max, tem capixaba
Depoimento de capixaba repercute em série polêmica da HBO Max sobre Arautos do Evangelho
Fernando Henrique Cardoso
Interdição de Fernando Henrique Cardoso: o que é curatela?
Imagem de destaque
Salada morna: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados