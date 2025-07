Acidente

Mulher morre atropelada por caminhão ao usar mototáxi em São Paulo

O caso ocorreu por volta das 8h30, na avenida Vitório Fornazaro, na Vila Lourdes. Maria Cícera dos Santos, 43, estava na garupa da moto conduzida por Gabriel Tozzi, 27. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), ele teria perdido o controle da moto após uma colisão traseira. Maria Cícera caiu da moto direto nas rodas de um caminhão. Ela foi atropelada e morreu no local.>

Segundo o boletim de ocorrência, Tozzi afirmou que como não tem CNH, comprou um conta falsa no aplicativo 99 Moto, em rede social, por R$ 250. Ele contou, ainda, que usa a moto da mãe para prestar o serviço, sem o conhecimento dela. Ele admitiu que pediu a um conhecido que fosse ao local do acidente e removesse a moto de lá para que não fosse apreendida. O veículo foi encontrado na casa dele e foi recolhida.>

O caso foi registrado como colisão, homicídio doloso, falsidade ideológica, condução sem habilitação, alteração artificial do local do acidente e localização/apreensão de veículo no 1º Distrito Policial de Carapicuíba.>