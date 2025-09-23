Acidente

Mulher morre atingida por galho em rodovia durante temporal do Paraná

Quando parte do Um eucalipto se partiu, um galho atingiu a mulher, que estava numa moto

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 10:40

Mulher foi atingida por um galho de eucalipto e morreu, no Paraná Crédito: Reprodução/Folha

A empresária Helena Oliveira do Carmo Araújo, 48, morreu neste domingo (21) ao ser atingida por um galho de uma árvore que caiu na PR-180, na cidade de Guairaçá, no noroeste do Paraná, durante um temporal. A mulher pilotava uma moto e voltava para a casa, em Terra Rica, após uma viagem ao Chile com o marido. Ele estava em outra moto. Faltavam menos de 40 quilômetros para o casal concluir a viagem.

Os bombeiros disseram à reportagem que os dois foram pegos de surpresa pela ventania e decidiram parar as motos e aguardar no acostamento. A mulher parou a sua logo atrás do marido, a cerca de cinco metros de distância. Quando parte do eucalipto se partiu, um galho a atingiu. O homem não se feriu.



O Samu foi acionado pouco antes das 14h30, mas a morte foi constatada ainda no local do acidente. O corpo da vítima foi enterrado na tarde desta segunda-feira (22).

Boletim divulgado pela Defesa Civil do Paraná às 17h desta segunda informou que 29 cidades registraram ocorrências relacionadas a chuvas e ventanias desde sábado (20), com 1.835 pessoas afetadas, incluindo 10 desalojadas.

No total, 1.013 casas foram danificadas. Uma escola foi atingida em Ponta Grossa no domingo.

Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), em Ubiratã, no centro-oeste, a força do vento chegou a 121 km/h na madrugada. Também houve registros de ventos acima de 70 km/h em Guaíra, Umuarama, Cascavel, Laranjeiras do Sul e Campo Mourão.

Em Bandeirantes, na região norte, duas torres de alta tensão foram derrubadas pela força dos ventos.

De acordo com a Copel (Companhia Paranaense de Energia), foram 131 postes quebrados no total. Até o final da tarde desta segunda, mais de 400 mil domicílios seguiam com o fornecimento de energia elétrica interrompido.

O pico de interrupção ocorreu por volta das 7h desta segunda, quando 1,1 milhão de unidades consumidoras estiveram simultaneamente sem luz. Segundo a companhia, trata-se do "evento climático mais severo enfrentado pela Copel em 2025".

Em Cascavel, o temporal atingiu a estrutura de um evento de corrida que acontecia no Autódromo da cidade, onde cerca de 1.500 pessoas estavam reunidas para acompanhar provas do Campeonato Paulista de Velocidade, que aconteciam no local.

Além disso, a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) informou que, por volta das 5h desta segunda, o vendaval afetou a operação da ETA (Estação de Tratamento de Água) Iguaçu, responsável pelo sistema de abastecimento de água para mais de 500 mil pessoas em Curitiba e região.

Segundo a companhia, o vendaval provocou o destelhamento da unidade, "atingindo gravemente um dos módulos". A ETA só voltou a operar próximo dos níveis normais no final da tarde desta segunda.

Em Santa Catarina, a Defesa Civil também registrou danos desde sábado em função dos temporais.

A passagem de um tornado deixou casas sem telhados e árvores tombadas em Barra Bonita, no oeste catarinense.

Na cidade, uma casa de madeira foi parar em cima de um veículo. Os moradores não estavam no imóvel e ninguém ficou ferido.

Até o início da tarde desta segunda, 25 municípios catarinenses haviam registrado danos relacionados aos temporais e quatro deles -Barra Bonita, Entre Rios, Rio Negrinho e Calmon- decretaram situação de emergência.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta