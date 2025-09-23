Escorado em ribanceira

Ônibus que seguia de BH para Vitória tomba na BR 262 e deixa 30 feridos

Entre as vítimas havia um bebê de quatro meses; caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (23), entre Realeza e Manhuaçu (MG)

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 10:18

Acidente com ônibus que seguia para Vitória deixa feridos em MG 1 de 6

Um ônibus de turismo que saiu de Belo Horizonte, em Minas Gerais, com destino a Vitória, no Espírito Santo, tombou em uma ribanceira na BR 262 e deixou 30 pessoas feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros mineiro, o acidente aconteceu na altura do km 48, entre o distrito de Realeza e Manhuaçu, na madrugada desta terça-feira (23). Entre as vítimas está um bebê de quatro meses.

O acidente ocorreu por volta de 1h30. O motorista do ônibus contou ao Corpo de Bombeiros que, durante uma chuva intensa, perdeu o controle da direção do veículo, saiu da pista e tombou em uma ribanceira de cerca de 30 metros. Ao todo, 41 passageiros estavam no coletivo, que ficou escorado em duas árvores, o que impediu que a queda fosse maior.

Quando os militares do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, algumas pessoas já estavam fora do ônibus, enquanto outras, que sofreram fraturas, permaneceram no interior do veículo aguardando o resgate. Estas foram encaminhadas ao Hospital César Leite e à Unidade de Atendimento Intermediário de Manhuaçu. As 30 vítimas tiveram ferimentos de diferentes gravidades. Ninguém morreu.

A reportagem de A Gazeta tenta contato com a Ebertur, empresa responsável pelo ônibus, sediada em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, e deixa este espaço aberto para manifestação sobre o ocorrido.

