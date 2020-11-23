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Discriminação

Mulher é detida por agressão, injúria racial e homofobia em padaria de SP

Segundo a padaria, como os funcionários não podem tomar nenhuma medida que envolva contato físico com os clientes, eles chamaram a polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 12:20

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 12:20

Mulher é indiciada por homofobia e racismo após discussão em padaria de São Paulo
Mulher é indiciada por homofobia e racismo após discussão em padaria de São Paulo Crédito: Reprodução/TV Globo
Uma mulher foi detida pela Polícia Militar na noite da sexta-feira (20), por agressão, injúria racial e homofobia contra funcionários e clientes da padaria Dona Deôla, na Pompeia, zona oeste de São Paulo. De acordo com comunicado divulgado pelo estabelecimento no Instagram, a mulher insultou e agrediu funcionários e clientes que se mobilizaram para defendê-los.
Vídeo divulgado pela GloboNews e pelo G1 mostra a mulher questionando se aquela "era uma padaria gay" e dando tapas em um cliente. Ela teria dito ainda, segundo a emissora, que "odeia veados".
Segundo a padaria, como os funcionários não podem tomar nenhuma medida que envolva contato físico com os clientes, eles chamaram a polícia, que prendeu a agressora em flagrante.
Os funcionários e clientes agredidos prestaram depoimento.
A Dona Deôla diz ter se colocado à disposição das autoridades, se comprometendo a disponibilizar as imagens das câmeras de segurança do local.
A empresa disse ainda que estar em contato com as vítimas "para oferecer todo suporte na tomada das medidas legais cabíveis".
Por fim, a padaria disse repudiar qualquer ato de discriminação e reiterou "seu compromisso com a proteção e o bem estar dos seus funcionários e clientes".
A reportagem não conseguiu contato com a mulher autora das agressões.
Ao G1, ela afirmou que "foi provocada" por dois clientes, admitiu que foi agressiva, mas pediu desculpas e disse que "não teve a intenção" de ofender ninguém. Afirmou ainda "não ter nada contra homossexuais".

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