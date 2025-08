Violência

Mulher agredida com 60 socos recebe alta hospitalar

Foram utilizadas placas e parafusos para reconstrução das áreas atingidas pelo ataque violento. As lesões ocorreram na maçã direita do rosto, na órbita, no maxilar e na mandíbula

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 09:53

Câmera do elevador registrou período em que Igor Eduardo agride namorada com mais de 60 socos Crédito: Reproduçãoa

A mulher agredida com mais de 60 socos dentro do elevador de um condomínio no bairro de Ponta Negra, zona sul de Natal (RN), pelo ex-jogador Igor Eduardo Pereira Cabral, 29, recebeu alta hospitalar no início da noite desta segunda-feira (4), após ser submetida a uma cirurgia de reconstrução facial. Segundo o Hospital Universitário Onofre Lopes, da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), a cirurgia, realizada na sexta-feira (1ª), foi bem-sucedida.

Em nota, o hospital informou que a paciente seguirá, em casa, recomendações repassadas por uma equipe multidisciplinar. Ainda este mês ela voltará à unidade para uma avaliação pós-cirúrgica. O procedimento foi realizado para restabelecer a forma e função da fase. Foram utilizadas placas e parafusos para reconstrução das áreas atingidas pelo ataque violento. As lesões ocorreram na maçã direita do rosto, na órbita, no maxilar e na mandíbula. A vítima sofreu também uma fratura nasal.>

O ataque foi gravado por uma câmera de segurança. O vídeo mostra o momento em que o ex-jogador desfere um primeiro soco na mulher. Ela cai no canto do elevador, e ele começa uma sequência de golpes. Em depoimento à polícia, Igor declarou que sofreu um "surto claustrofóbico". Ele está preso desde o dia 26. Nesta segunda-feira (4), ele escreveu uma carta na qual pede perdão pelo ocorrido e diz que sua conduta foi "influenciada por um contexto de uso de substâncias e instabilidade emocional".>

"Lamento profundamente que minha conduta, influenciada por um contexto de uso de substâncias e instabilidade emocional, tenha contribuído para essa situação. Embora as circunstâncias ainda estejam sendo apuradas, sinto a necessidade sincera de expressar meu pedido de perdão a todos que, de alguma forma, foram afetados", afirmou.>

Igor está preso na Cadeia Pública Dinorá Simas, no município de Ceará-Mirim. A defesa dele pediu uma cela individual por questões de segurança, mas não teve o pleito atendido.>

