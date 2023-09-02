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Família do ator aguarda exames

Motorista que atropelou Kayky Brito diz que foi surpreendido em acidente

Motorista relatou à polícia do Rio de Janeiro que foi surpreendido no acidente; família do ator informou que aguarda ele fazer novos exames neste sábado (2)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 set 2023 às 17:07

Publicado em 02 de Setembro de 2023 às 17:07

Acusado de atropelar o ator Kayky Brito na madrugada deste sábado (2), o motorista de aplicativo relatou para a polícia do Rio de Janeiro que foi surpreendido no acidente. O caso é investigado pela 16ª DP no Rio. Kayky está em estado grave, mas estável, no hospital Miguel Couto, no bairro do Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro.
Kayky Brito é atropelado no Rio; estado de saúde é gravíssimo
Kayky Brito é atropelado no Rio; ator passa por novos exames na tarde deste sábado (2) Crédito: Instagram
A reportagem teve acesso ao boletim de ocorrência do caso. O motorista afirmou que dirigia um Fiat Cronos pela via correta e em velocidade dentro do permitido.
Segundo o motorista, Kayky "cruzou à pista repentinamente correndo", dando pouco tempo para reação. O motorista tentou sair da esquerda para a direita, como modo de impedir a colisão, o que não foi possível.
"A vítima foi atingida pela parte frontal esquerda do veículo e foi ao solo com o impacto", diz trecho do boletim, que completa com os requerimentos pedidos pela autoridade policial.
"Foi requisitada perícia de local e o motorista foi submetido a exame de alcoolemia, sendo o resultado negativo", conclui o documento. A polícia faz diligências para saber se a versão do motorista é real.

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Família aguarda novos exames

A assessoria de imprensa de Kayky e sua irmã, Stefhany Brito, divulgaram que o ator fará novos exames no hospital Miguel Couto, na tarde deste sábado, para entender a gravidade do seu estado de saúde após o atropelamento que ele foi acometido durante a madrugada.
"O ator Kayky Brito foi atropelado na noite de ontem na Barra da Tijuca e encontra-se internado no hospital Miguel Couto, com politraumatismo. Ele está no CTI (Centro de Terapia Intensiva), seu quadro é estável e fará novos exames hoje à tarde. Somente após os mesmos teremos novas informações", diz a nota enviada pela família e divulgada nas redes sociais da irmã do ator.
Sua irmã, Stefhany Brito, e o pai de Kayky, já estão no local para dar apoio à situação. Kayky estava com amigos, entre eles o ator e apresentador Bruno de Luca, pouco antes de ser atropelado.

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