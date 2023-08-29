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Sistema nacional e público

'Quem cuida disso é o SUS', enaltece Lula sobre novo coração de Faustão

Apresentador passou por transplante no último fim de semana; segundo médicos, o novo órgão está funcionando como o esperado e o apresentador passa bem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 ago 2023 às 14:28

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 14:28

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exaltou o SUS (Sistema Único de Saúde) ao citar o transplante de coração pelo qual passou o apresentador Fausto Silva, o Faustão, no último fim de semana.
"Você viu que o Faustão recebeu o coração? Quem cuida disso é o SUS. Eu desejo ao Faustão que viva mais cem anos com esse coração novo, que seja corintiano. Faustão, se for corintiano, você vai viver mais 100 anos"
Lula - Durante programa Conversas com o Presidente
E acrescentou: "Quando eu completar 120, você ainda estará jovem, falando de futebol ou de qualquer outra coisa. Espero que Deus te ajude e que você se recupere logo".
Faustão na apresentação de seu último programa na Band Crédito: Reprodução/Band - 18/08/2023
A fala do presidente aconteceu no encerramento de sua transmissão semanal na internet, a Conversas com o Presidente.
Faustão no momento se recupera da cirurgia em uma UTI. De acordo com os médicos, o novo órgão está funcionando como o esperado e o apresentador passa bem.

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O procedimento ao qual foi submetido provocou nas redes sociais acusações de que o apresentador teria sido beneficiado na lista de pacientes à espera de um transplante.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), precisou se manifestar e afirmar que o transplante aconteceu "dentro da regra do jogo".

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A seleção gerada para esse coração trouxe 12 pacientes que atendiam aos requisitos. Entre os potenciais receptadores, quatro tinham prioridade. Faustão ocupava a segunda posição nesta seleção.
O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também se manifestou para rebater fake news sobre o tema.

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"Um momento como esse serve para a gente conhecer melhor o Sistema Nacional de Transplante, mas infelizmente muita gente que é anti-SUS quer usar esse momento para espalhar fake news, o que é muito grave", diz o ministro no vídeo.
O político ainda afirmou que o país tem o maior sistema nacional e público de transplante do mundo e que, durante seu mandato como ministro da Saúde, em 2012, o Brasil bateu recorde de transplantes no mundo.

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