'Quem cuida disso é o SUS', enaltece Lula sobre novo coração de Faustão

"Você viu que o Faustão recebeu o coração? Quem cuida disso é o SUS. Eu desejo ao Faustão que viva mais cem anos com esse coração novo, que seja corintiano. Faustão, se for corintiano, você vai viver mais 100 anos" Lula - Durante programa Conversas com o Presidente

E acrescentou: "Quando eu completar 120, você ainda estará jovem, falando de futebol ou de qualquer outra coisa. Espero que Deus te ajude e que você se recupere logo".

Faustão na apresentação de seu último programa na Band Crédito: Reprodução/Band - 18/08/2023

A fala do presidente aconteceu no encerramento de sua transmissão semanal na internet, a Conversas com o Presidente.

Faustão no momento se recupera da cirurgia em uma UTI. De acordo com os médicos, o novo órgão está funcionando como o esperado e o apresentador passa bem.

O procedimento ao qual foi submetido provocou nas redes sociais acusações de que o apresentador teria sido beneficiado na lista de pacientes à espera de um transplante.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), precisou se manifestar e afirmar que o transplante aconteceu "dentro da regra do jogo".

A seleção gerada para esse coração trouxe 12 pacientes que atendiam aos requisitos. Entre os potenciais receptadores, quatro tinham prioridade. Faustão ocupava a segunda posição nesta seleção.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também se manifestou para rebater fake news sobre o tema.

"Um momento como esse serve para a gente conhecer melhor o Sistema Nacional de Transplante, mas infelizmente muita gente que é anti-SUS quer usar esse momento para espalhar fake news, o que é muito grave", diz o ministro no vídeo.