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Ação judicial

Moro vira réu em ação do PT; ex-juiz fala em inversão de valores

Ex-juiz vira réu em ação do PT que pede condenação por prejuízos ao país

Publicado em 24 de Maio de 2022 às 10:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 mai 2022 às 10:51
Ex-ministro da Justiça Sergio Moro
Ex-ministro da Justiça Sergio Moro. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
ex-juiz Sergio Moro disse nesta terça-feira (24) que a ação do PT em que virou réu é "risível" e que a decisão judicial não envolve juízo de valor. "A ação popular proposta por membros do PT contra mim é risível. Assim que citado, me defenderei. A decisão do juiz de citar-me não envolve qualquer juízo de valor sobre a ação."
"Todo mundo sabe que o que prejudica a economia é a corrupção e não o combate a ela. A inversão de valores é completa: Em 2022, o PT quer, como disse Geraldo Alckmin, não só voltar a cena do crime, mas também culpar aqueles que se opuseram aos esquemas de corrupção da era petista."
Como mostrou a coluna Mônica Bergamo, da Folha, Moro virou réu em uma ação popular em que deputados federais do PT pedem que ele seja condenado a ressarcir os cofres públicos por alegados prejuízos causados à Petrobras e à economia brasileira por sua atuação à frente da Operação Lava Jato.
A ação judicial foi apresentada no dia 27 e enviada à 2ª Vara Federal Cível de Brasília. Os petistas não estipularam o valor da indenização a ser pago em caso de condenação. Na segunda (23), o juiz Charles Renaud Frazão de Morais recebeu a inicial, o que significa que dará curso à ação. E determinou: "Cite-se o réu".

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Na ação, assinada pelo advogado Marco Aurélio de Carvalho, que coordena o grupo Prerrogativas, os parlamentares afirmam que "o ex-juiz Sergio Moro manipulou a maior empresa brasileira, a Petrobras, como mero instrumento útil ao acobertamento dos seus interesses pessoais".
"O distúrbio na Petrobras afetou toda a cadeia produtiva e mercantil brasileira, principalmente o setor de óleo e gás."
A iniciativa da ação é dos deputados petistas Rui Falcão (SP), Erika Kokay (DF), Natália Bonavides (RN), José Guimarães (CE) e Paulo Pimenta (RS).

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