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Palácio da Alvorada

Moro pede ajuda de Bolsonaro para se filiar ao PL; Valdemar resiste

Moro se encontrou anteontem com Bolsonaro no Palácio da Alvorada para pedir que ele intercedesse junto ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto

Publicado em 09 de Dezembro de 2022 às 09:50

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 dez 2022 às 09:50
Jair Bolsonaro e Sergio Moro
Jair Bolsonaro e Sergio Moro Crédito: Carolina Antunes/PR
O senador eleito Sérgio Moro (União Brasil-PR) reagiu à ação do PL, partido de Jair Bolsonaro, para cassar o seu mandato. O ex-ministro afirmou que o deputado federal Paulo Martins (PL), que ficou em segundo na disputa pela vaga no Senado pelo Paraná, estaria tentando se eleger "no tapetão".
Moro ainda acusou Martins de ter alterado sua declaração racial. "O mesmo sujeito, Paulo Martins, que mudou de cor nas eleições para se beneficiar do Fundo Partidário, tem a cara de pau de me acusar falsamente de irregularidade", escreveu.
Moro se encontrou anteontem com Bolsonaro no Palácio da Alvorada para pedir que ele intercedesse junto ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Moro pretende sair do União Brasil e se filiar ao PL. Valdemar, porém, não aceita o ex-juiz na legenda. Na sua avaliação, Moro ajudou a preparar sua prisão, em 2012. Além disso, o ex-ministro deu declarações dizendo que Valdemar foi condenado por receber suborno e é um "político fisiológico"

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