Moro pede ajuda de Bolsonaro para se filiar ao PL; Valdemar resiste

Jair Bolsonaro e Sergio Moro Crédito: Carolina Antunes/PR

O senador eleito Sérgio Moro (União Brasil-PR) reagiu à ação do PL, partido de Jair Bolsonaro, para cassar o seu mandato. O ex-ministro afirmou que o deputado federal Paulo Martins (PL), que ficou em segundo na disputa pela vaga no Senado pelo Paraná, estaria tentando se eleger "no tapetão".

Moro ainda acusou Martins de ter alterado sua declaração racial. "O mesmo sujeito, Paulo Martins, que mudou de cor nas eleições para se beneficiar do Fundo Partidário, tem a cara de pau de me acusar falsamente de irregularidade", escreveu.