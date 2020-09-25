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Acusação

Ministro Onyx Lorenzoni é acusado em livro de Mandetta de gravar deputados

Mandetta afirma que Onyx lhe confessou ter gravado parlamentares durante uma reunião na casa do presidente da Câmara

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 10:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2020 às 10:54
Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni
Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni Crédito: José Dias/PR
No livro, Mandetta acusa o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, do que ele chamou de "pecado mortal" na política. Mandetta afirma que, em 2016, quando Onyx era deputado e relator das "10 medidas contra a corrupção", ele lhe confessou ter gravado parlamentares durante uma reunião na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).
Segundo Mandetta, na ocasião Onyx era pressionado por parlamentares para alterar o texto original, proposto por procuradores da Lava Jato - e era este o teor das conversas supostamente gravadas. Mandetta escreveu que Onyx lhe mostrou a gravação e fez ameaças aos parlamentares de que, se a pressão continuasse, iria vazá-la para a imprensa.Procurado, Onyx não respondeu.

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