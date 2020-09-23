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Virou assessor

Onyx volta atrás e desiste de nomear ex-aliado de Cunha como consultor

A indicação havia provocado a fúria de advogados da União, uma vez que essa vaga é destinada a servidores da corporação

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 19:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 19:29
Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni
Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, no entanto, colocou aliado de Cunha em sua assessoria especial Crédito: José Dias/PR
O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, voltou atrás e desistiu de nomear Felipe Cascaes como consultor jurídico da pasta. A indicação havia provocado a fúria de advogados da União, uma vez que essa vaga é destinada a servidores da corporação.
Felipe Cascaes chegou ao governo pelas mãos do MDB de Eduardo Cunha, poucos dias após o afastamento de Dilma Rousseff (PT) da Presidência, em maio de 2016. Chegou a ser indicado a uma vaga no CNJ (Conselho Nacional de Justiça), mas após a prisão de Cunha, em outubro de 2016, perdeu o apoio no governo e teve a candidatura retirada.
Graças a Onyx manteve-se no cargo do governo Bolsonaro, na assessoria jurídica do Planalto, e só perdeu o assento em março deste ano, um mês após o chefe ser destituído da Casa Civil.
Em maio foi agraciado comendador pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, junto com outros civis, como o delegado Alexandre Ramagem, que foi vetado pelo Supremo para chefiar a Polícia Federal no governo Bolsonaro.
A nomeação para a vaga de consultor jurídico da pasta de Onyx saiu no Diário Oficial na última quinta (17). No dia seguinte, a associação de advogados da União (Anauni) publicou uma nota de repúdio à indicação, sem citar o nome de Cascaes.
Nesta quarta (23), após questionamento feito pela reportagem, foi publicada uma nova nomeação do servidor, dessa vez para a assessoria especial de Onyx.

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