Ministro da Saúde recebe alta após quatro dias hospitalizado

Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello Crédito: Isac Nóbrega/PR

Após quatro dias internado, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, recebeu alta no fim da tarde desta terça-feira (3) do Hospital das Forças Armadas (HFA). De acordo com nota divulgada pela pasta, Pazuello seguirá monitorado em sua residência pela equipe médica que o acompanha desde que foi diagnosticado com a Covid-19

Ainda segundo o comunicado, o ministro também se submeteu a um novo teste para o coronavírus e aguarda o resultado. Pazuello foi diagnosticado com a Covid no dia 21 de outubro.

Pazuello foi internado na noite de sexta-feira (30) no DF Star, um dos mais conceituados de Brasília, com um quadro de "desidratação." Neste dia, a nota do ministério trazia uma expectativa de que ele seria liberado "brevemente". Mas, com o acompanhamento médico, a decisão foi de permanecer na unidade. Ele ficou neste endereço até domingo (1), quando teve alta.

Mas, em vez de ir para casa, o ministro foi encaminhado para o Hospital das Forças Armadas. Pouca informação foi divulgada para explicar o motivo dessa transferência. Segundo o ministério, a razão foi "para análise da equipe médica que o acompanha desde o início do tratamento para covid-19" e também que "o procedimento é regulamentar para o tratamento que teve início em unidade de saúde militar".

Antes de ir para o DF Star, na sexta-feira, Pazuello estava cumprindo isolamento em um hotel de trânsito dos oficiais, no Setor Militar Urbano, na capital federal, e sentiu febre e dor de cabeça.

O ministro da Saúde costumava comparecer a eventos públicos sem máscara antes de contrair a doença.

No último dia 22, o presidente Jair Bolsonaro fez uma visita a Pazuello no hotel, após tê-lo desautorizado publicamente, cancelando o acordo para compra de 46 milhões de doses da vacina Coronavac, desenvolvida na China.