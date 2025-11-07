Tristeza

Menino de 12 anos morre após se pendurar em trave e ser esmagado no PR

Eliedson Maciel dos Santos se pendurou na trave e foi esmagado sobre a estrutura; um helicóptero de suporte aéreo do Samu foi acionado para transferir o adolescente, mas a vítima morreu antes do atendimento continuar

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 13:32

O menino de 12 anos morreu após se pendurar numa trave Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um menino de 12 anos morreu após uma trave de futsal virar sobre ele dentro de um ginásio municipal em Ibema (PR), a 450 quilômetros de Curitiba. Eliedson Maciel dos Santos se pendurou na trave e foi esmagado sobre a estrutura, que tombou. O caso aconteceu nesta quinta-feira (06) durante um treinamento esportivo dentro do Ginásio Francisco Natel de Camargo. Ele foi socorrido com vida para o Hospital Municipal de Ibema, mas morreu pouco tempo depois. Segundo a prefeitura da cidade, um helicóptero de suporte aéreo do Samu foi acionado para transferir o adolescente, mas Eliedson morreu antes do atendimento continuar.

A prefeitura decretou luto de três dias e aulas foram canceladas até a segunda-feira. Segundo a Secretaria Estadual de Educação do Paraná, equipes de psicólogos foram enviados para conversar com pais do estudante. A trave ficava encaixada no chão da quadra e não era concretada no solo. A Polícia Civil do Paraná informou que instaurou um inquérito para investigar a causa da morte.

